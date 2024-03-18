Владимир Путин победил в Бурятии с разгромным результатом

Избирком Бурятии подвел итоги голосования на трехдневных выборах президента России. После обработки ста процентов бюллетеней победителем стал Владимир Путин, за которого отдали голоса 87,96 процента принявших участие в выборах. В абсолютных цифрах это 436 тысяч 208 человек.На втором месте оказался Николай Харитонов с 4,23 процентами голосов. На третьем – Владислав Даванков, получивший 3,71 процента голосов.Аутсайдером президентской гонки в республике стал Леонид Слуцкий с 2,38 процентами.В целом, в списках избирателей были включены 672 тысячи 986 человек. Проголосовали чуть более 496 тысяч граждан. Впервые на избирательные участки Бурятии пришли около трех тысяч человек, только что достигших возраста, дающего право на голосование. В целом, молодежь голосовала довольно активно.Фото: kremlin.ru