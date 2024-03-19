Политика и власть 19.03.2024 в 11:05

Участника СВО из Бурятии на полгода оставили без денежных выплат

Ему также не оформляли удостоверение ветерана боевых действий
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Текст: Евгения Гармаева
Участника СВО из Бурятии на полгода оставили без денежных выплат

К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой в декабре 2023 года обратилась супруга военнослужащего.

Она рассказала, что ее муж в октябре 2022 года в ходе участия в специальной военной операции получил ранение. Затем он проходил лечение до апреля 2023 года. После лечения и реабилитации в октябре 2023 года он снова отправился в зону СВО. Но с июня 2023 года военнослужащему не выплачивали денежное довольствие, а также не оформляли удостоверения ветерана боевых действий.

«По данному факту уполномоченным была инициирована проверка Военной прокуратурой Улан-Удэнского гарнизона, направлен запрос в войсковую часть. Уполномоченным от воинской части получен ответ, что денежное довольствие военнослужащему выплачено в полном объеме, удостоверение оформлено и находится в воинской части»,

- сообщила Юлия Жамбалова в своих соцсетях.


Фото: Номер один

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