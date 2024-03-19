Участника СВО из Бурятии на полгода оставили без денежных выплат

К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой в декабре 2023 года обратилась супруга военнослужащего.

Она рассказала, что ее муж в октябре 2022 года в ходе участия в специальной военной операции получил ранение. Затем он проходил лечение до апреля 2023 года. После лечения и реабилитации в октябре 2023 года он снова отправился в зону СВО. Но с июня 2023 года военнослужащему не выплачивали денежное довольствие, а также не оформляли удостоверения ветерана боевых действий.

