Политика и власть 19.03.2024 в 11:55

О гибели военного из Бурятии стало известно спустя полтора года

Дамбижалсан Дармаев погиб 7 июля 2022 года
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Текст: Евгения Гармаева
О гибели военного из Бурятии стало известно спустя полтора года

Погиб выходец из Забайкальского края Дармаев Дамбижалсан Биликтуевич. Он жил и работал в Улан-Удэ вместе с супругой. Его не стало еще 7 июля 2022 года, однако известно о его гибели стало только недавно.

Родился 4 июля 1992 года в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. Во время обучения в школе часто участвовал в спортивных соревнованиях, увлекался вольной борьбой. 

«Дамбижалсан - серебряный призер всероссийского турнира среди юношей на призы памяти Героя Советского Союза генерал-майора И.В.Балдынова 2010 года, города Улан-Удэ. Бронзовый призер международного турнира в городе Чойболсан в 2008 году»,

- сообщают о погибшем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

В 2010 году окончил Цаган-Ольскую среднюю общеобразовательную школу. После окончания поступил в БГСХА. Во время студенчества продолжал заниматься профессиональным спортом. В 2014 году стал бронзовым призером всероссийского турнира чемпионата Забайкальского края на приз памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино.

В 2015 году закончил технологический факультет БГСХА, специализация зоотехник-кинолог. Далее поступил на срочную службу в армию. Затем он заключил контракт в Кяхте, а после перевелся в Улан-Удэ в должности механика–водителя танкового взвода в звании гвардии младшего сержанта. Во время службы активно занимался армейским рукопашным боем, становился бронзовым призером Чемпионата 36-й общевойсковой армии.

Проживал вместе с супругой в Улан-Удэ. С февраля 2022 года принимал участие в СВО. Погиб при выполнении боевых задач. Награжден орденом Мужества посмертно.


Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии
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