«Бурятия еще раз показала, что мы - сила»

Выборы президента России у нас в республике прошли насыщенно. На некоторых избирательных участках происходило настоящее празднество. Люди приходили в национальных костюмах, устраивали этношоу. Музыка, танцы, творчество, креатив – все это в итоге образовало новый формат проведения голосования.Голосование проходило три дня – с 15 по 17 марта. Уже утром в пятницу, на которую выпал первый день выборов, люди потянулись на избирательные участки. В первых рядах были глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель Народного Хурала Владимир Павлов, которые своим примером пришли показать, что выборы президента – это важно.Приняли участие в голосовании и религиозные деятели - Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев и митрополит Иосиф тоже отдали свой голос на выборах президента России.Хамбо лама сделал свой выбор на избирательном участке в поселке Верхняя Иволга. Глава буддистов отметил, как важно всем принять участие в выборах президента. Хамбо лама вспомнил о том, как голосовал первый раз в жизни: это произошло в армии. А также сфотографировался около избирательного участка с присутствовавшими жителями Верхней Иволги, наблюдателями и членами избирательной комиссии.Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф также выполнил свой гражданский долг. Митрополит проголосовал на избирательном участке в микрорайоне Верхняя Березовка.- Сегодняшнее событие - выборы президента Российской Федерации - важно для каждого человека. Потому что сегодня в мире происходят такие процессы, которые затрагивают каждого. Сегодня Россия - единственный оплот здравого смысла, традиций, веры православной в том числе. Это очень важное событие для каждого человека, - резюмировал митрополит.Heoбычныe избиpaтeли пpишли нa выбopы в Kaбaнcкoм, Oкинcкoм, Tapбaгaтaйcкoм, Селенгинском районах и в Улан-Удэ. Инициативные жители решили поднять настроение землякам и членам УИК и пришли на выборы в костюмах ростовых кукол.Так, в селе Орлик на избирательном участке № 503 появился белый медведь. Мишка еле прошел через рамку металлодетектора. Избиратели Кабанского района выстроились в колонну, во главе которой шел кабан. Нарядно одетые избиратели с флагами России и Бурятии организованно проследовали к своему избирательному участку – УИК № 308.В Тарбагатайском районе на выборы пришел избиратель в костюме тарбагана. Чебурашка - наш кумир из детства, прямиком со Всемирного фестиваля молодежи вышел на избирательный участок № 837 в Улан-Удэ, чтобы впервые принять участие в голосовании за президента России.«Гусь-обнимусь» в лице Баира и Даримы пришел на выборы на участок в Доме культуры «Шахтер» в Гусиноозерске. В селе Орлик Окинского района Бурятии на УИК № 504 пришли голосовать вожаки ячьего стада.Жители Закаменского и Иволгинского районов в национальных костюмах на конях и с ветерком доехали до избирательного участка.Члены Ассоциации коренных малочисленных народов, жители села Багдарин Баунтовского эвенкийского района пришли на выборы в нарядной национальной одежде.Более 50 человек собрал мухоршибирский хоровод на избирательном участке в районном Доме культуры. Жители района станцевали хоровод в красочных платках.Гостеприимно и ярко встретили жителей Улан-Удэ перед избирательными участками ТОС «Вагжанова» и ТОС «Правобережный». Горожане могли отведать угощения и приобрести сувениры ручной работы от ТОСов «Вагжанова», «Правобережный», «Таежный», «Патриот», «Светлый», «Забайкальский», «Синегорье», «Сарана», «Левый ерег» и других.Посетили Центр общественного наблюдения лидеры регионального отделения Ассамблеи народов России. Представители национально-культурных центров пришли поддержать наблюдателей и выразить поддержку выборам президента РФ. «Многонациональная семья Дома дружбы народов Бурятии сделала свой выбор во имя будущего нашего общего дома – России», - сказали этнолидеры Бурятии.Гости в национальных костюмах угостили присутствующих блюдами восточной кухни, накрыв настоящий дастархан: где были узбекский плов, сладости, пахлава, финики, щербет.Если смотреть по возрастам, то в этом году в голосовании участвовали все, от мала до велика. Так, впервые на избирательные участки Бурятии пришло около 3 тыс. человек, только что достигших возраста, дающего право на голосование. В целом молодежь голосовала довольно активно.Проголосовал на выборах и ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Боролодоевич Бадмаев. Ему 23 февраля исполнилось 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, он интересуется политической жизнью страны и знает все новости, происходящие в районе, республике, стране и мире.Еще одной пожилой жительнице, которая сделала свой выбор, в этом году исполнится 103 года.- Несмотря на свой почтенный возраст, Лидия Ивановна сама изъявила желание проголосовать и сделала это с уверенностью и радостью. Это самый возрастной избиратель из проголосовавших на сегодня в Бурятии. Желаем ей бодрости духа и здоровья! - рассказывают наблюдатели.Лидия Жарникова всю свою жизнь отдала детям, проработав учителем начальных классов 40 лет в школе села Кудара-Сомон Кяхтинского района. Является ветераном тыла, ветераном труда, отличником просвещения. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.Были среди проголосовавших разные люди. В том числе туристы-экстремалы из Москвы.Как рассказала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова, группа экстремалов из Москвы в составе 15 человек отправилась с Ольхона до Горячинска пешком.- Туристы из Москвы пересекли озеро Байкал с иркутской стороны. Они вошли в село Горячинск, которое находится на побережье Байкала, и проголосовали на выборах президента РФ. Они продолжают сейчас свой путь дальше. И это очень важно, потому что, где бы ни находились наши граждане, они могут отдать свой голос, - рассказала Татьяна Думнова.Один из участников экспедиции поделился своими впечатлениями: «Мы шли от Ольхона до Горячинска. Настроение отличное! Пешую экспедицию по Байкалу завершили, отдохнули и на выборы успели».Также Татьяна Думнова, рассказывая о ходе голосования, отметила, что «жители Бурятии, где проживает более 100 национальностей, с большим воодушевлением шли на выборы. Семьями, коллективами, в праздничных национальных костюмах».В ходе трех дней голосования на избирательных участках по всей республике проходили концерты, викторины, игры. На некоторых участках избиратели даже играли в национальную бурятскую игру «Шаагай наадан» (игра в кости).- В Центр общественного наблюдения все три дня приходило очень много гостей: школьники, студенты, артисты, общественные деятели, представители региональных отделений политических партий, национально-культурных центров и многие другие. Все могли убедиться, что выборы проходят прозрачно, - добавила Татьяна Думнова.В итоге явка на этих выборах стала одной из самых высоких, а президент Владимир Путин победил с разгромным показателем. Тем самым Бурятия в очередной раз показала свою сплоченность и единство, о чем в своем телеграм-канале написал Алексей Цыденов.- Дорогие земляки, вот и прошли три дня голосования на выборах президента нашей страны. Бурятия еще раз показала, что мы - сила, что в Бурятии живут умные, сильные, ответственные, неравнодушные люди. Мы с вами сделали очень ответственное дело - определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, с которым мы справимся с любыми напастями.