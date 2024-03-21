Политика и власть 21.03.2024 в 16:05

Бурятия установила дворовые площадки в ДНР

Республика продолжает помогать Старобешевскому району
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Текст: Евгения Гармаева
Бурятия установила дворовые площадки в ДНР

Во дворах Старобешевского района ДНР установили пять детских и спортивных комплексов: в городе Комсомольский, поселках Старобешево, Новый Свет, селах Марьяновка и Новозарьевка. Все площадки оборудованы горками, качелями, песочницами и различными тренажерами. Для взрослых предусмотрены зоны отдыха. 

«Раньше в этих дворах были либо пустыри, либо устаревшие площадки. Сейчас во дворах установлены современные игровые комплексы, на которых уже играют дети. Благоустройство началось в феврале, и всего за один месяц подрядчики справились со всеми работами. На этом не останавливаемся, дополнительно будем проводить озеленение вокруг этих площадок»,

- подчеркнул начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов. 

Напомним, с 2022 года республика оказывает помощь подшефному Старобешевскому району ДНР.



Фото: УКС РБ

 

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