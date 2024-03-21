Бурятия установила дворовые площадки в ДНР

Во дворах Старобешевского района ДНР установили пять детских и спортивных комплексов: в городе Комсомольский, поселках Старобешево, Новый Свет, селах Марьяновка и Новозарьевка. Все площадки оборудованы горками, качелями, песочницами и различными тренажерами. Для взрослых предусмотрены зоны отдыха.

«Раньше в этих дворах были либо пустыри, либо устаревшие площадки. Сейчас во дворах установлены современные игровые комплексы, на которых уже играют дети. Благоустройство началось в феврале, и всего за один месяц подрядчики справились со всеми работами. На этом не останавливаемся, дополнительно будем проводить озеленение вокруг этих площадок»,



- подчеркнул начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

