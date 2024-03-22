Глава Бурятии завершил поездку в Москву

Глава Бурятии подробно отчитался о своей работе в Москве, куда он уехал почти сразу после выборов президента России. По словам Алексея Цыденова, в столице у него прошел ряд важных встреч.«В среду состоялась коллегия Росавиации. Пообщался по вопросам реконструкции перрона в аэропорту Улан-Удэ и по реконструкции взлетно-посадочной полосы в Нижнеангарске. Минтранс России включил наши объекты в перечень первоочередных», - рассказал глава республики.Также у него прошла встреча с гендиректором «Аэрофлота». Обсуждалась возможность привлечения этой авиакомпании на маршрут Москва - Улан-Удэ.«Пассажиропоток у нас высокий и растёт цена на билеты. Но пока «Аэрофлот» какого-то подтверждения не дал. Продолжаем с ними прорабатывать», - отметил Алексей Цыденов.Также он встретился с гендиректором концерна КРЭТ, куда входит улан-удэнское Приборостроительное объединение.«Договорились о модернизации нашего предприятия, обновлении станочного парка. А также об участии КРЭТа в программе строительства арендного жилья в Улан-Удэ для персонала предприятия», - сообщил глава региона.Не менее важной темой работы главы Бурятии стала проблема капитального ремонта школ, детских садов и колледжей (техникумов). А также строительство новых школ взамен ветхих и аварийных. По этому поводу Алексей Цыденов встречался с заместителем министра просвещения России.«Со следующего года начинается программа по ремонту детских садов. Мы уже подготовили проектно-сметную документацию и свою заявку в Минпросвещения. Будет усилена программа по капремонту школ. Мы в 22-23 годах капитально отремонтировали в республике 76 школ и в этом году ремонтируем еще 9 школ. Со следующего года количество ремонтируемых школ будет увеличено», рассказал руководитель региона.Еще две встречи Алексей Цыденов провел с потенциальными инвесторами. Один из них планирует построить гостиничный комплекс на Байкале. Другой – открыть в республике производство железнодорожных колес. В ближайшее время представители инвестора уже приедут в республику для выбора площадки под размещение производства.«Поездка, как обычно, насыщенная. Сегодня вернулся домой. Работаем!», - резюмировал глава Бурятии.Фото: пресс-служба главы Бурятии