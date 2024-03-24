Политика и власть 24.03.2024 в 13:47

МИД Монголии осуждает теракт в «Крокус Сити Холле»

Внешнеполитическое ведомство выразило глубочайшие соболезнования семьям жертв
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Текст: Чингис Шоноев
МИД Монголии осуждает теракт в «Крокус Сити Холле»

Министерство иностранных дел Монголии выступило с решительным осуждением любой террористической деятельности и выразило соболезнования семьям жертв теракта в России.

«Монголия решительно осуждает любую террористическую деятельность, которая представляет угрозу человечеству и гражданскому населению. Мы потрясены и глубоко опечалены терактом в комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве, повлекшим за собой гибель и ранения многих людей», 

- говорится в официальном сообщении МИД страны.
Главное внешнеполитическое ведомство страны выразило глубочайшие соболезнования семьям жертв этого нападения и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 марта от имени монгольского народа выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с гибелью множества мирных граждан в результате теракта в «Крокус сити холле».

Ранее посольство Монголии в России обратилось к монгольским гражданам, которые обучаются и работают в Москве, с просьбой не выходить на улицу без крайней необходимости и не посещать общественные мероприятия в ближайшие дни.


Фото: Номер один

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