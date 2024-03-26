Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине

На СВО погиб выходец из Закаменского района Котов Артем Валерьевич. Дома его ждали мать, жена, два сына и дочь.

Артем Валерьевич родился 17 января 1990 года в посёлке Холтосон. Окончил 9 классов Холтосонской средней школы, затем перевёлся в вечернюю школу города Закаменск, где получил полное среднее образование. В 2010 году ушел на службу в армию в Читу. Демобилизовавшись и вернувшись в родные края, Артём женился.



В Закаменском агропромышленном техникуме Артём получил профессию газоэлектросварщика и 2 года работал в АО «Бурятзолото» на руднике Ирокинда. Некоторое время работал в ИП «Скоробогатов». Затем вернулся к работе вахтовым методом. Последнее время Артём работал в Мурманске монтажником-высотником.

В июне 2023 года он подписал контракт для участия в СВО. После обучения в Чите получил специальность оператор-наводчик. Служил в Луганской области, городе Кременная. Погиб 6 марта 2024 года - получил ранение, несовместимое с жизнью. Похороны пройдут 27 марта в его родном селе Холтосон. Там же пройдет митинг-прощание.



Фото: «Закамна-инфо.24/7»