Политика и власть 26.03.2024 в 11:26

Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине

Он был на фронте оператором-наводчиком
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Текст: Евгения Гармаева
Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине

На СВО погиб выходец из Закаменского района Котов Артем Валерьевич. Дома его ждали мать, жена, два сына и дочь.

Артем Валерьевич родился 17 января 1990 года в посёлке Холтосон. Окончил 9 классов Холтосонской средней школы, затем перевёлся в вечернюю школу города Закаменск, где получил полное среднее образование. В 2010 году ушел на службу в армию в Читу. Демобилизовавшись и вернувшись в родные края, Артём женился.

В Закаменском агропромышленном техникуме Артём получил профессию газоэлектросварщика и 2 года работал в АО «Бурятзолото» на руднике Ирокинда. Некоторое время работал в ИП «Скоробогатов». Затем вернулся к работе вахтовым методом. Последнее время Артём работал в Мурманске монтажником-высотником.

В июне 2023 года он подписал контракт для участия в СВО. После обучения в Чите получил специальность оператор-наводчик. Служил в Луганской области, городе Кременная. Погиб 6 марта 2024 года - получил ранение, несовместимое с жизнью. Похороны пройдут 27 марта в его родном селе Холтосон. Там же пройдет митинг-прощание.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»

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