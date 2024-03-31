Политика и власть 31.03.2024 в 12:39

В Народном Хурале обсудили развитие инфраструктуры Улан-Удэ

В 2023 году 113 млн рублей ушли на сферы культуры, спорта и образования
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Народном Хурале обсудили развитие инфраструктуры Улан-Удэ

29 марта в Народном Хурале Бурятии прошло заседание комиссии по социально-экономическому развитию города Улан-Удэ. Депутаты обозначили итоги деятельности 2023 года в этой отрасли, выбрали двух заместителей председателя комиссии, а также обсудили наказы жителей.

Как отметил депутат Народного Хурала Михаил Степанов, комиссию по социально-экономическому развитию города создали для выработки законопроектов, которые помогут улучшить проживание жителей Улан-Удэ.  Больше половины членов комиссии – 13 человек из 23 – депутаты-одномандатники, которые избирались по округам города. Работая на местах, они получают большое количество наказов от избирателей и знают самые насущные проблемы своих округов.

«Мы сейчас с республиканского бюджета выделяем значительные денежные средства на развитие инфраструктуры. Когда коллеги-депутаты работают у себя на округах, они получают большое количество наказов со стороны жителей, которые помогают улучшить качество проживания на местах. Мы совместно с мэрией и совместно с депутатами обрабатываем те наказы, которые поступают, затем подаем свои заявки уже в мэрию, где их рассматривают на предмет реализации этих мероприятий. Затем комиссия также занимается контролем качества исполнения наказов»,

- объяснил председатель комиссии Михаил Степанов.

Как отметил он, на сегодня большое количество наказов от жильцов частного сектора связано с уличным освещением и подводом водоснабжения.

«Сейчас, например, касательно моего округа, по Стеклозаводу много обращений идет. В прошлом году туда подводили теплотрассу, закрыли малые котельные. Поэтому там высвободилось большое количество тепловых мощностей, жители хотят подключать теплоснабжение в дом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы выработать механизмы и подключить частные жилые строения к центральному теплоснабжению»,

- рассказал он.

 На заседании с докладом по развитию общественной инфраструктуры города выступил заместитель министра экономики республики Владимир Хингелов. Замминистра обратил внимание, что на развитие общественной инфраструктуры Бурятии в целом выделяют около 400 млн рублей в год.  Деньги распределяют по 23 муниципальным образованиям. Размер суммы зависит от количества жителей, проживающих в населенном пункте. Соответственно, львиная доля из этих средств уходит на Улан-Удэ, где также распределяется по 13 одномандатным округам.

Так, в 2023 году на общественную инфраструктуру столицы региона выделили 177 млн 640 тысяч рублей.

«Всего в прошлом году было 347 мероприятий, завершили 339», - уточнил Владимир Хингелов.

Подробнее о мероприятиях в 2023 году. Больше половины средств традиционно ушли на социальную сферу - 113 миллионов рублей. Из них на образование выделили 85,1 млн рублей, сферу культуры – 5.21 млн рублей, спорт – 22.84 млн рублей. На благоустройство территорий ушло чуть больше 42 млн рублей. Из них большую часть потратили на ремонт и строительство дворовых территорий, парковых зон – около 37 млн рублей. Остальные деньги потратили на детские площадки.

Свыше 24 млн рублей ушли на дорожную инфраструктуру. Сюда входит отсыпка, асфальтирование, грейдирование дорог, а также установка автопавильонов и расширение остановочных карманов. Еще около 20 млн рублей ушли на сферу ЖКХ: электроснабжение, водоснабжение и установку контейнеров.

Кроме того, на заседании выбрали двух заместителей председателя.

«Комиссия разноплановая, есть работа по социальным объектам, таким как школы и детские сады. Мы встречаемся с руководством детских садов и школ, интересуемся какие есть вопросы, и в чем мы можем оказать содействие. Также есть вопросы, связанные со строительством инфраструктурных объектов. В качестве депутатского надзора мы осуществляем выездные заседания, чтобы на месте смотреть как идет процесс, оценить качество строительства, насколько эффективно используют республиканские бюджетные средства и т.д. Один заместитель будет курировать социальный блок, а другой – инфраструктурный»,

- сообщил Михаил Степанов.

По итогам голосования, заместителем председателя комиссии по вопросам инфраструктуры стал депутат Борис Семенов, а по социальным вопросам – депутат Елена Вахрушкинова.


Фото: Номер один 
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Народный Хурал инфраструктура

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