Политика и власть 01.04.2024 в 17:21
Автоинспекторы Бурятии подшутили над водителями, испугав их
Они останавливали водителей и сообщали о том, что их машина находится в розыске
Текст: Ольга Лазарева
В День смеха автоинспекторы Бурятии провели акцию «Водитель, улыбнись!»
В Бичурском районе в День смеха автоинспекторы провели акцию-розыгрыш для водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы, сдерживая улыбку, останавливали автолюбителей под предлогом поступившей на автомобиль ориентировки.
Во время проверки документов автоинспекторы старались максимально сыграть и приблизить ситуацию к реальности, водителю сообщали о том, что их автомобиль находится в розыске, деловито сравнивали номера.
Но обмануть участников дорожного движения оказалось не так просто. Некоторые замечали, что их снимают, и полицейским ничего не оставалось, как поздравить водителей с «Днем смеха». Другие настороженно слушали, но как только полицейские улыбались, на их лицах также появлялась улыбка.
Стражи порядка не упустили возможности обратиться к участникам акции и призвали их быть внимательными и ответственными, напомнив о том, что оставлять свои транспортные средства и хранить документы необходимо в безопасных и надежных местах.
Водители с юмором отнеслись к розыгрышу и в приподнятом настроении продолжили свой день, - сообщают в МВД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
В Бичурском районе в День смеха автоинспекторы провели акцию-розыгрыш для водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы, сдерживая улыбку, останавливали автолюбителей под предлогом поступившей на автомобиль ориентировки.
Во время проверки документов автоинспекторы старались максимально сыграть и приблизить ситуацию к реальности, водителю сообщали о том, что их автомобиль находится в розыске, деловито сравнивали номера.
Но обмануть участников дорожного движения оказалось не так просто. Некоторые замечали, что их снимают, и полицейским ничего не оставалось, как поздравить водителей с «Днем смеха». Другие настороженно слушали, но как только полицейские улыбались, на их лицах также появлялась улыбка.
Стражи порядка не упустили возможности обратиться к участникам акции и призвали их быть внимательными и ответственными, напомнив о том, что оставлять свои транспортные средства и хранить документы необходимо в безопасных и надежных местах.
Водители с юмором отнеслись к розыгрышу и в приподнятом настроении продолжили свой день, - сообщают в МВД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
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