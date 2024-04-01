Политика и власть 01.04.2024 в 17:21

Автоинспекторы Бурятии подшутили над водителями, испугав их

Они останавливали водителей и сообщали о том, что их машина находится в розыске
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Текст: Ольга Лазарева
Автоинспекторы Бурятии подшутили над водителями, испугав их
В День смеха автоинспекторы Бурятии провели акцию «Водитель, улыбнись!»

В Бичурском районе в День смеха автоинспекторы провели акцию-розыгрыш для водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы, сдерживая улыбку, останавливали автолюбителей под предлогом поступившей на автомобиль ориентировки.

Во время проверки документов автоинспекторы старались максимально сыграть и приблизить ситуацию к реальности, водителю сообщали о том, что их автомобиль находится в розыске, деловито сравнивали номера.

Но обмануть участников дорожного движения оказалось не так просто. Некоторые замечали, что их снимают, и полицейским ничего не оставалось, как поздравить водителей с «Днем смеха». Другие настороженно слушали, но как только полицейские улыбались, на их лицах также появлялась улыбка.

Стражи порядка не упустили возможности обратиться к участникам акции и призвали их быть внимательными и ответственными, напомнив о том, что оставлять свои транспортные средства и хранить документы необходимо в безопасных и надежных местах.

Водители с юмором отнеслись к розыгрышу и в приподнятом настроении продолжили свой день, - сообщают в МВД Бурятии. 

Фото: МВД Бурятии
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