Автоинспекторы Бурятии подшутили над водителями, испугав их

В День смеха автоинспекторы Бурятии провели акцию «Водитель, улыбнись!»В Бичурском районе в День смеха автоинспекторы провели акцию-розыгрыш для водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы, сдерживая улыбку, останавливали автолюбителей под предлогом поступившей на автомобиль ориентировки.Во время проверки документов автоинспекторы старались максимально сыграть и приблизить ситуацию к реальности, водителю сообщали о том, что их автомобиль находится в розыске, деловито сравнивали номера.Но обмануть участников дорожного движения оказалось не так просто. Некоторые замечали, что их снимают, и полицейским ничего не оставалось, как поздравить водителей с «Днем смеха». Другие настороженно слушали, но как только полицейские улыбались, на их лицах также появлялась улыбка.Стражи порядка не упустили возможности обратиться к участникам акции и призвали их быть внимательными и ответственными, напомнив о том, что оставлять свои транспортные средства и хранить документы необходимо в безопасных и надежных местах.Водители с юмором отнеслись к розыгрышу и в приподнятом настроении продолжили свой день, - сообщают в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии