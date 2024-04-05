В Забайкальском нацпарке закрыты все ледовые переправы

С наступлением тепла все больше закрывается в Бурятии ледовых переправ. Сейчас закрылись все ледовые переправы на территории Забайкальского нацпарка.

- В виду начала распаления ледового покрова, ухудшения его несущей способности, а также в целях обеспечения безопасности посетителей территории Забайкальского национального парка и жителей населённых пунктов Курбулик и Катунь, в начале апреля сотрудники «Заповедного Подлеморья» обследовали переправы на соответствие толщины льда допускаемым нагрузкам, - сообщили в ФГБУ «Заповедное подлеморье».

По итогам работ, с 5 апреля закрыты ледовые переправы в Чивыркуйском заливе, в том числе и ко всем специально отведённым участкам для любительского и спортивного лова рыбы.









Фото: МКУ "Безопасный город"