Эксперты Бурятии о выборах Президента России: Необходимо расширить круг лиц, имеющих право подачи заявления о голосовании по месту нахождения

05 апреля в Общественной палате Бурятии прошел круглый стол, посвященный обсуждению итогов выборов и обсуждению доклада Ассоциации НОМ «Выборы Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024г.: итоги общественного наблюдения».

В рамках круглого стола приняли участие члены Общественной палаты Республики Бурятия, эксперты-политологи, журналисты, студенты отделения политологии ИИФ БГУ.

Модератор мероприятия, доктор социологических наук, завкафедрой политологии и социологии БГУ Тимур Бадмацыренов отметил, что главным выводом прошедшей избирательной кампании на территории Бурятии, является безусловная легитимность ее итогов, ввиду беспрецедентно высокой явки граждан на избирательные участки, открытости и гласности выборного процесса, отсутствия нарушений избирательного законодательства.

Председатель Общественной палаты Бурятии, руководитель регионального Центра общественного наблюдения за выборами Татьяна Думнова рассказала об особенностях работы центра в 2024 году, подчеркнув важную роль общественного наблюдения в обеспечении выборов Президента России.

Зампредседателя Общественной палаты Бурятии Алексей Бадонов отметил, что в Бурятии на выборах работало свыше двух тысяч общественных наблюдателей, прошедших специальную подготовку, и привел статистику работы карты нарушений НОМ (Независимый общественный мониторинг).

Эксперт-политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии БГУ Батор Будаев и эксперт, кандидат социологических наук Дарима Будаева обратили внимание на политическое значение выборов 2024 года.

Несмотря на интенсивные попытки использовать выборы для разжигания протестных настроений, дестабилизации общественной ситуации в стране, включая серию провокаций, организованных на нескольких избирательных участках, данные акции вызвали массовое осуждение со стороны россиян и никак не повлияли на ход голосования и результаты выборов.

Эксперт, член Общественной палаты Оксана Сажинова ответила на вопросы студентов-политологов БГУ и рассказала об организации информационного обеспечения на выборах. Участники круглого стола также обсудили предложения по усовершенствованию избирательного процесса.

- В этом году у нас на «горячей линии» в Центре общественного наблюдения по сравнению с прошлыми выборами сократилось количество звонков от избирателей по поиску адресов УИК. Я полагаю, что успешно сработала система «ИнформУИК», - отметила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова

- Вместе с тем, существует необходимость расширить круг лиц, имеющих право подачи заявления о голосовании по месту нахождения. Дело в том, что разные обстоятельства, возникшие менее чем за пять дней до дня голосования, например, срочная командировка, внеплановая личная поездка и т.п., не позволили некоторым принять участие в выборах по месту постоянного проживания. В этом случае на помощь должны прийти IT-технологии, с помощью которых можно составлять списки избирателей в электронном виде.

Также важным направлением работы должна стать синхронизация и совершенствование технологических алгоритмов обновления электронных баз данных МВД России и системы регистрации и учета избирателей. Это позволит повысить качество составления и корректировки списка избирателей на УИКах, в использовании системы «Мобильный избиратель». Ситуации, когда граждане не находят себя в списках, либо, напротив, в списках есть умершие или сменившее место регистрации граждане, должны быть исключены, - резюмировала Татьяна Думнова.





Фото: Общественная палата РБ