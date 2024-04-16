Политика и власть 16.04.2024 в 10:47

На реке Селенга продолжаются взрывные работы

Это поможет устранить заторы на реке  
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
На реке Селенга продолжаются взрывные работы

Во вторник, 16 апреля, для устранения заторов на реке Селенга запланировано дальнейшее проведение взрывных работ. Место работ будет спланировано по фактической обстановке: в настоящее время проводится осмотр участков.

Напомним, вчера в 20.50 военнослужащие инженерно-саперного подразделения ВВО уже провели подрывы 8 зарядов в районе села Сотниково Иволгинского района. 

Кроме этого, в СНТ «Академия», в квартале «Зеленая поляна», в н. п. Сотниково и СНТ «Колос» продолжается дежурство спасателей для оказания всесторонней помощи населению. На месте работают аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Бурятия, группа патрулирования ГИМС, руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев и и.о. руководителя Прибайкальского района Сергей Ситников.

- В настоящий момент на территории трех муниципальных образований остаются подтопленными 473 приусадебных участка и 2 жилых дома в СНТ «Академия».Мониторинг обстановки продолжается. Ситуация находится на контроле, -  сообщили в МЧС Бурятии.

Эвакуировано на сегодня 39 человек (17 - в СНТ «Колос», 22 - в микрорайоне «Зеленая поляна», из них 9 детей). Пунктом временного размещения в школе в селе Гурульба воспользовался 1 человек.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.


Фото: скриншот из видео

 

Все новости

Жители Бурятии могут принять участие в туристической премии «Маршрут построен»
16.04.2024 в 11:14
В Улан-Удэ возобновляются поиски Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
16.04.2024 в 11:14
В Иволгинском районе Бурятии жители «поймали с поличным» нелегальную свалку
16.04.2024 в 10:53
В Бурятии жители одного из домов не смогли сменить управляющую компанию
16.04.2024 в 10:48
На реке Селенга продолжаются взрывные работы
16.04.2024 в 10:47
В Бурятии у пьяных водителей конфисковали уже свыше 500 автомобилей
16.04.2024 в 10:44
Осужденная из Бурятии получила бесплатную путевку в Геленджик
16.04.2024 в 10:17
В Улан-Удэ подросток на мотоцикле врезался в иномарку
16.04.2024 в 10:11
В Улан-Удэ наезд на пешехода попал на видео
16.04.2024 в 10:00
В Бурятии взыскали многомиллионный долг с застройщика
16.04.2024 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
В Бурятию приехала делегация из Монголии
Они обсудили оргмоменты по проведению фестиваля «Алтаргана-2024»
15.04.2024 в 17:14
В Баргузинском заповеднике проснулись медведи
Их следы обнаружили недалеко от полевой базы «Давша»
15.04.2024 в 10:39
В Бурятии назначили нового руководителя антимонопольной службы
Им стала Инесса Баглаева, более 30 лет проработавшая в антимонопольных органах
10.04.2024 в 08:58
Эксперты Бурятии о выборах Президента России: Необходимо расширить круг лиц, имеющих право подачи заявления о голосовании по месту нахождения
На помощь выборам должны прийти новейшие IT-технологии
08.04.2024 в 10:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru