На реке Селенга продолжаются взрывные работы

Во вторник, 16 апреля, для устранения заторов на реке Селенга запланировано дальнейшее проведение взрывных работ. Место работ будет спланировано по фактической обстановке: в настоящее время проводится осмотр участков.

Напомним, вчера в 20.50 военнослужащие инженерно-саперного подразделения ВВО уже провели подрывы 8 зарядов в районе села Сотниково Иволгинского района.



Кроме этого, в СНТ «Академия», в квартале «Зеленая поляна», в н. п. Сотниково и СНТ «Колос» продолжается дежурство спасателей для оказания всесторонней помощи населению. На месте работают аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Бурятия, группа патрулирования ГИМС, руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев и и.о. руководителя Прибайкальского района Сергей Ситников.

- В настоящий момент на территории трех муниципальных образований остаются подтопленными 473 приусадебных участка и 2 жилых дома в СНТ «Академия».Мониторинг обстановки продолжается. Ситуация находится на контроле, - сообщили в МЧС Бурятии.

Эвакуировано на сегодня 39 человек (17 - в СНТ «Колос», 22 - в микрорайоне «Зеленая поляна», из них 9 детей). Пунктом временного размещения в школе в селе Гурульба воспользовался 1 человек.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.





Фото: скриншот из видео