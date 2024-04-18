В Бурятии началась подготовка к строительству второго Северомуйского тоннеля

17 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин провели в Улан-Удэ совещание по организации строительства второго Северомуйского тоннеля.- В соответствии с поручением президента уже подписан договор между Российскими железными дорогами и «Бамтоннельстрой-Мост» на строительство второго Северомуйского тоннеля. Это проект беспрецедентного масштаба для республики, важный для развития экономики страны и Бурятии. Поздравляю с таким глобальным проектом, с началом работ. Уверен, что всё у нас будет хорошо, - отметил глава Бурятии.Перед совещанием Алексей Цыденов и Алексей Дружинин выезжали в Муйский район: встретились с железнодорожниками и осмотрели действующий Северомуйский тоннель. В Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта они встретились с преподавателями и студентами. Востребованность специалистов, которых готовит коллеж, будет расти в связи с развитием Восточного полигона железных дорог. В том числе они потребуются и для строительства второго Северомуйского тоннеля.- Сегодня Северомуйский тоннель – одно из тех лимитирующих звеньев, которые не дают нам в полной мере обеспечить потребности в перевозках, которые существуют. Мы подошли к реализации проекта – это на самом деле очень большой шаг вперед. Готовы оказать полноценное содействие, потому что для железнодорожного транспорта, повторюсь, это серьезнейшая и важнейшая стройка, - сказал Алексей Дружинин.Договоры на строительство второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей и нового железнодорожного моста через реку Амур группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» и РЖД подписали 30 марта. Завершить строительство Северомуйского тоннеля планируется до конца 2032 года. Предварительная стоимость всех объектов – 498 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн тонн.Глава Бурятии поручил сформировать постоянно действующий штаб по строительству Северомуйского тоннеля, включив в него не только республиканские министерства и агентства, но и представителей ОАО «РЖД», Росреестра, МВД и других органов власти.Минимуществу, минприроды и республиканскому агентству лесного хозяйства дано распоряжение помочь подрядчику оперативно выделить земельные участки для строительства объекта. Минприроды проработает вопрос включения в проект строительства очистных сооружений для стройгородка на несколько тысяч человек и самого тоннеля, а также организации полигона строительных отходов. Вопросы в части содержания дорог и мостов, трафик на которых увеличится в связи со стройкой, поручено решить минтрансу Бурятии. Ему же поручено оценить потребность в повышении частоты авиарейсов для перевозки строителей. Минздраву дали задание рассмотреть вопрос расширения мощностей объектов здравоохранения в стройгородке. Минкульту и минспорту – открытия культурных и спортивных объектов, минпрому и минэку - объектов общепита и крупных торговых сетей.- Алексей Самбуевич, большое вам спасибо за уделенное время и за поддержку. Алексей Александрович, вам тоже. Мы готовы к бою. Идем строить Северномуйский тоннель. У нас вопросов нет, - заявил председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров.Фото: пресс-служба правительства Бурятии