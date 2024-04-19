Вячеслав Дондоков: «Бурятии необходимы управленцы, доказавшие патриотизм на деле»

Зампред комитета по социальной политике Народного Хурала, ветеран СВО Вячеслав Дондоков прокомментировал первый этап отбора участников президентской программы «Время героев».

Напомним, 29 февраля в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о создании школы государственных управленцев для участников СВО. Пройдя это обучение, они смогут претендовать на самые высокие государственные и муниципальные посты.

Вячеслав Дондоков отметил, что всего для участия в программе заявки подало 44 тысячи участников СВО.

«Насколько я знаю, очень много заявок было и от наших земляков, в том числе находящихся непосредственно на передовой. – написал он на своей странице в ВК, - Абсолютно убежден, что их опыт, как жизненный, так и военный – пригодится в ближайшем будущем уже в сфере строительства мирной жизни. Нашей стране, нашей Бурятии необходимы управленцы, доказавшие свою преданность Родине и патриотизм на деле».

16 апреля прошел первый этап отбора претендентов. Результаты тестирования еще не объявлены, но эксперты уже высоко оценивают мотивацию, профессиональные качества участников.

- Уже сейчас могу сказать, что средние баллы, которые получили участники, довольно высокие. Это говорит как о значительном управленческом потенциале участников и ветеранов СВО, так и о высокой степени дисциплины: они смогли, несмотря на сложные условия, собраться, сконцентрироваться и пройти через этот этап, - говорит руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко.

Как отмечает Безручко, тесты, которые проходили участники, самые передовые и эффективные из тех, что существуют на данный момент.

- Все заинтересованные стороны едины во мнении: оценка и отбор проводятся абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно, - сказал он.

Результаты тестирования все участники получат в личные кабинеты на портале «Время героев» к 20 мая. Ознакомиться подробно с условиями программы можно на сайте: времягероев.рф

Для справки:

«Время героев» – это Программа развития для участников специальной военной операции. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».





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