В Госдуме предложили тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить родителям тратить средства материнского капитала на покупку путевок в лагеря и санатории для их детей, сообщает ТАСС.

- Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала, предоставив семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря, - говорится в письме.

По мнению Лантратовой, возможность ежегодного отдыха в санаториях и лагерях за счет средств материнского капитала «может значительно улучшить здоровье ребенка», особенно если речь идет о детях со слабым здоровьем, инвалидностью, а также проживающих в местах с тяжелым климатом.

- Кроме того, возможность направления ребенка в детский лагерь может стать хорошей поддержкой многодетных родителей, которым также требуется личное время для отдыха и восстановления, - считает депутат.

Она привела статистику, согласно которой спрос на санаторно-курортный отдых в 2023 году вырос на 30%. При этом средняя стоимость санаторно-курортного отдыха в России в мае и летом выросла на 12-13%.

В марте этого года в Российском союзе туриндустрии зафиксировали повышение стоимости путевок в коммерческие детские лагеря по России в среднем от 5 до 12%.





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