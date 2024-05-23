Политика и власть 23.05.2024 в 13:39

В России к 2030 году появятся электронные суды

В таких судах онлайн-взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска до самого заседания
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России к 2030 году появятся электронные суды

Суды в России к 2030 году могут перейти полностью на электронный формат работы, сообщает Интерфакс.

- До 2030 года планируется реализовать переход к так называемым электронным судам, с которыми онлайн-взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска до самого судебного заседания, - сказал председатель Совета судей России Виктор Момотов на пленарном заседании Совета.

По его словам, необходимо внедрить широкую автоматизацию процессов судебного делопроизводства, что потребует соответствующего изменения процессуального законодательства в части отказа от письменной формы судебного делопроизводства и закрепления электронной формы судебного постановления. Также, отметил Момотов, необходимы пересмотр института протокола судебного заседания, закрепление электронного документооборота между нижестоящими и вышестоящими судебными инстанциями.

Напомним, с февраля 2024 года на едином портале Госуслуг уже введен в эксплуатацию сервис подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках гражданского и административного процессуального законодательства.

Теперь можно направить документы в суд из личного кабинета на портале Госуслуг во все суды общей юрисдикции, а также мировым судьям, которые подключены к модулю «Электронное правосудие».

Глава Совета судей добавил, что решение многих вопросов электронного правосудия и запуск в конце 2024 года проекта «Правосудие онлайн» во многом зависит от Минцифры России.

- В отношении проекта «Правосудие онлайн» подтверждения готовности от Минцифры России мы пока не получили, но надеемся, что министерству до конца года все же удастся подготовить все необходимое для начала его работы, - сказал Момотов.

Суперсервис «Правосудие онлайн» позволит дистанционно через портал Госуслуг участвовать в судебном процессе, включая подачу документов в суды всех уровней, ознакомление с материалами дела, присутствие на судебных заседаниях, а также получать судебные решения в личный кабинет.


Фото: Номер один

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