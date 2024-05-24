Судебные приставы в Бурятии взыскали с браконьера 150 тысяч рублей

Судебные приставы Кабанского района взыскали с 40-летнего местного жителя материальный ущерб, причиненный в результате незаконного вылова омуля.

- В осенний нерестовый период мужчина установил в водах реки Селенга 60-тиметровую рыболовную сеть высотой 2 метра. Заведомо зная, что совершает противоправные действия, он выловил 24 хвоста омуля. Браконьер был задержан прямо на месте совершения преступления, - сообщили в службе судебных приставов.

В результате незаконных браконьерских действий водным биологическим ресурсам был нанесен ущерб на сумму 174 тысячи рублей.

Часть ущерба мужчина возместил во время следствия. А оставшуюся задолженность в размере 150 тысяч рублей суд постановил взыскать в пользу Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Остаток долга удалось взыскать с помощью судебных приставов. У нарушителя были арестованы банковских счетов, с которых была списана вся сумма.

Фото: Номер один