Предпринимателям Бурятии чиновники устроили праздник

В преддверии Дня российского предпринимательства, который в этом году отмечается 26 мая, в Бурятии организовали праздник для бизнесменов республики. Их собрали для общения и обмена опытом, сообщают в группе правительства республики.

- Ежегодно в этот день мы стараемся сплотить предпринимателей региона. Каждый раз стараемся придумать им новый формат празднования, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.

В этом году представители регионального бизнеса посетили кондитерский цех «Березка» и предприятия Промышленного парка Бурятии – нефритовую фабрику «Ориентал Вэй», мебельную фабрику «ВИК» и Байкальский текстильный комбинат. Также они приняли участие в мастер-классах от ремесленников и посадили саженцы на территории Промышленного парка.

За высокие достижения в сфере малого и среднего предпринимательства лучших отметили наградами регионального министерства промышленности и центра «Мой бизнес».

Фото: правительство Бурятии