Бурятия налаживает отношения с Каракалпакстаном

Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Совета министров Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана) Фарход Эрманов подписали бессрочный меморандум о взаимопонимании. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, документ предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества сторон в областях, представляющих двусторонний интерес, установление взаимовыгодных связей и стимулирование контактов деловых кругов. На основании этого меморандума Бурятия и Каракалпакстан в дальнейшем заключат соглашения о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес.- Россия и Узбекистан - дружественные страны. Президенты наших стран поддерживают, развивают отношения на межрегиональном уровне. Бурятия имеет давние отношения с Узбекистаном. Мы являемся основными производителями вертолётов в России, которые поставляются в Узбекистан. У нас есть сотрудничество и по линии образования: в Улан-Удэ у нас учатся студенты из Узбекистана, в первую очередь, на медицинских, технических и строительных специальностях. Сегодня у нас были встречи В2В, мы обсуждали совместные проекты, надеюсь, что получится, - отметил глава Бурятии.Одним из перспективных направлений сотрудничества Алексей Цыденов назвал торговлю. В частности, выгодные и узбекистанским производителям, и жителям Бурятии прямые поставки экологически чистых овощей и фруктов, которые сегодня ведутся через торговых посредников. Также есть точки соприкосновения между сторонами в сферах легкой промышленности: экспорте упаковочной картонной продукции, которая сегодня уже поставляется из Бурятии в страны Латинской Америки и Азии. И текстильной – обсуждается возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана.Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов находится в Узбекистане в рамках официального визита президента России Владимира Путина. Ранее он уже встретился с премьер-министром этой страны Абдуллой Ариповым.Фото: пресс-служба правительства Бурятии