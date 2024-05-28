Политика и власть 28.05.2024 в 10:39

Бурятия налаживает отношения с Каракалпакстаном

Сотрудничество с этой республикой в составе Узбекистана может быть очень перспективным
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия налаживает отношения с Каракалпакстаном
Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Совета министров Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана) Фарход Эрманов подписали бессрочный меморандум о взаимопонимании. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, документ предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества сторон в областях, представляющих двусторонний интерес, установление взаимовыгодных связей и стимулирование контактов деловых кругов. На основании этого меморандума Бурятия и Каракалпакстан в дальнейшем заключат соглашения о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес.

- Россия и Узбекистан - дружественные страны. Президенты наших стран поддерживают, развивают отношения на межрегиональном уровне. Бурятия имеет давние отношения с Узбекистаном. Мы являемся основными производителями вертолётов в России, которые поставляются в Узбекистан. У нас есть сотрудничество и по линии образования: в Улан-Удэ у нас учатся студенты из Узбекистана, в первую очередь, на медицинских, технических и строительных специальностях. Сегодня у нас были встречи В2В, мы обсуждали совместные проекты, надеюсь, что получится, - отметил глава Бурятии.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Алексей Цыденов назвал торговлю. В частности, выгодные и узбекистанским производителям, и жителям Бурятии прямые поставки экологически чистых овощей и фруктов, которые сегодня ведутся через торговых посредников. Также есть точки соприкосновения между сторонами в сферах легкой промышленности: экспорте упаковочной картонной продукции, которая сегодня уже поставляется из Бурятии в страны Латинской Америки и Азии. И текстильной – обсуждается возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана.

Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов находится в Узбекистане в рамках официального визита президента России Владимира Путина. Ранее он уже встретился с премьер-министром этой страны Абдуллой Ариповым.  

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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