Политика и власть 29.05.2024 в 10:16

В Улан-Удэ назначили нового хозяйственника

Комитет городского хозяйства возглавит Сергей Иванов
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ назначили нового хозяйственника

Исполнять обязанности председателя Комитета городского хозяйства теперь будет Сергей Иванов. Об этом сегодня сообщили в телеграмм-канале ведомства. Нового руководителя представили 29 мая на планерном совещании мэра Улан-Удэ.

Сергей Александрович Иванов родился 20 мая 1980 года в г. Улан-Удэ. После окончания Томского политехнического университета по специальности «Промышленная теплоэнергетика, инженер» работал начальником котельной в ЗАО АК «Алроса».

В 2009 году назначен главным инженером в ПАО «ТГК-14». В 2024 перешел в МУП «Водоканал» начальником отдела капитального строительства, затем заместителем председателя по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.

Фото: Комитет городского хозяйства Улан-Удэ

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