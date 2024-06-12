Политика и власть 12.06.2024 в 09:48

Жителей Бурятии поздравили с Днем России

С поздравлением обратился председатель Народного Хурала Владимир Павлов
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Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии поздравили с Днем России

Дорогие земляки!

От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!

12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете нашей страны, ставшая символом современной государственности и независимости России. Тогда народные избранники взяли на себя историческую ответственность за судьбу России, выражая волю, проживающих в ней народов.

Этот праздник знаменует целостность и независимость нашей страны, завещанной нашими предками. Мы любим свое Отечество, гордимся ее многовековой историей, бережно сохраняем обычаи и традиции нашей многонациональной России, защищаем историческую правду. Особенно остро это мы понимаем сейчас. Мы твердо знаем, что какие бы вызовы не стояли перед нами - сплотившись, наш народ побеждал и достигал поставленных целей.

И сегодня сыны России, преданные заветам отцов и дедов, стоят на защите интересов Родины, участвуя в спецоперации. Слава о мужестве и отваге наших бойцов известна далеко за пределами республики, они служат примером того, как важно любить свою Родину и защищать ее от всякого посягательства. А жители Бурятии всеми силами помогают им в ратном деле.

Величие нашего государства - это сильные и крепкие регионы страны. Бурятия считается экономическим, транспортным и культурным центром на восточных рубежах России. Жители республики вносят свой весомый трудовой вклад в решение общенациональных задач, достижения поставленных целей. Только вместе мы сможем сделать родную Бурятию процветающим краем, а Россию сильной и великой!

С праздником, дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!

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