Владимир Павлов: «В целом, правительство справилось»

«В сложившейся геополитической ситуации крупнейшие обрабатывающие предприятия продолжали работать над выполнением гособоронзаказа. Доля экспортных заказов снизилась, что отразилось на поступлении налога», - пояснила Екатерина Кочетова, министр экономики республики.





Республика готовится подвести черту под прошлым годом. В здании Народного Хурала прошли публичные слушания, на которых собравшиеся обсудили законопроект «Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год». Вскоре документ рассмотрит сессия бурятского парламента, но перед этим его традиционные вынесли на слушания, где каждый может высказать свои замечания и предложения.Как отметил председатель Народного Хурала Владимир Павлов, исполнение республиканского бюджета – это постоянная, системная, очень напряженная работа исполнительной ветви власти.Представители экономического блока правительства Бурятии доложили об основных результатах. В первоначально утвержденный вариант бюджета-2023 пять раз вносились изменения. В итоге, общий объем доходов увеличился на 9,6 млрд. рублей, а расходов – на 11,8 млрд. рублей. Дефицит вырос на 2,2 млрд. рублей.Согласно отчета об исполнении бюджета, год был закончен с такими показателями. Доходы составили около 120 млрд. (102,7% годового назначения), расходы порядка 128 млрд. (98,4%). Бюджет был исполнен с 8-миллиардным дефицитом.В сравнении с 2022 г., объем поступлений в бюджет вырос на 5,7%. Так, объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 17,1%. Но следует отметить, что объем безвозмездных поступлений, в сравнении с 2022 г., уменьшился на один процент. Среди безвозмездных поступлений было немало субсидий и дотаций.Однако, поступления из федерального бюджета увеличились почти на два процента.По ряду налогов сбор превысил ожидавшийся уровень. «По налогу на прибыль перевыполнение 530 млн рублей. По транспортному налогу 273 млн. По налогу на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ, перевыполнение на 53,7 млн рублей. И так далее», - проинформировали собравшихся.Налог на прибыль вырос во всех отраслях экономики кроме обрабатывающей промышленности.По другим отраслям наибольший рост поступлений обеспечили организации финансового сектора – в 10 раз, предприятия строительной отрасли в 6 раз, железнодорожного транспорта в 5,5 раза, добыча полезных ископаемых – в 1,9 раза.Основу бюджета минувшего года составляли 25 госпрограмм – на них пошли практически все расходы. Непрограммные расходы составили мизерную часть расходов.Темп роста расходов республиканского бюджета за 2023 г. составил 7%, при этом наибольший темп, в сравнении с предыдущим периодом, показали расходы на национальную оборону, охрану окружающей среды, культуру и ряд других сфер.Регион был вынужден взять кредиты у банков на 9 млрд. рублей, но одновременно было погашено кредитов на почти 5 млрд. Бюджетных кредитов республика взяла на 9 млрд., но также были погашенные.На 1 января текущего года госдолг Бурятии составлял 35 млрд.В целом, как доложили участникам слушаний, наибольший удельный вес в прошлогодней структуре расходов бюджета Бурятии имели расходы на сферу образования (25,9%), социальной политики (21,3%) и на национальную экономику (16,1%). Министр финансов республики Георгий Мадаев подробно осветил итоги по исполнению каждой госпрограммы.По итогам прошлого года, 21 из 25 программ была признана эффективной. Недостаточно эффективными оказались три – «Сохранение и развитие бурятского языка», «Развитие лесного хозяйства» и «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса».А одну признали неэффективной. Это госпрограмма «Развитие здравоохранения». Оказались недостигнутыми пять основных целевых показателей. Среди них ожидаемая продолжительность жизни. Также есть вопросы по удовлетворенности населения качеством медпомощи, смертности населения в трудоспособном возрасте, смертности от болезней системы кровообращения и смертности от новообразований.Учитывая упоминавшуюся на слушаниях геополитическую ситуацию, недостижение, некоторых из этих пяти целей, наверное, трудно ставить в вину минздраву республики.Депутаты Хурала, которые выступили на слушаниях, высказали свое мнение об итогах исполнения бюджета-2023. Александр Бардунаев, председатель комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам, указал, что несмотря на непростые условия, была обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета. Он отметил, что республика исполняет социальные обязательства перед гражданами, установленные в бюджете, полностью и в срок. «Год завершился достаточно удачно», - сказал он, напомнив, в частности, что выросли зарплаты работников бюджетной сферы.«В связи с проведением специальной военной операции, акцент был сделан на помощью ее участникам, их семьям, реализуется широкий спектр мер поддержки», - подчеркнул Александр Бардунаев.Семен Матхеев, председатель комитета Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, в своем выступлении сообщил, что в последние годы объем финансирования соответствующей аграрной госпрограммы растет.Тем не менее, удельный вес расходов на ее реализацию в общих расходах бюджета республики микроскопичен. Депутат предложил довести финансирование минимум до 2 млрд. рублей в год. Поддержка очень важна, ведь ресурсы, необходимые бурятским аграриям для работы, постоянно дорожают, а закупочные цены на сельхозпродукцию, производимую ими, остаются на низком уровне. Всем известно, что сельчане добились высоких урожаев, но это не избавило их от проблем.«Рентабельность сельхозорганизаций, с учетом субсидий, составила только 19,7%», - выступил Семен Матхеев. Этот индикатор входит в число основных в профильной госпрограмме Бурятии и был не выполнен, как и некоторые другие. Парламентарий обратил внимание на положение в молочной отрасли и в сфере борьбы с волками – предложил поднять вознаграждение за одного добытого волка до 10 тыс. рублей.На острые моменты социальной политики обратил внимание Игорь Марковец, председатель профильного комитета Хурала.Он акцентировал внимание участников слушаний на необходимости улучшать материальную базу детских лагерей, указал на ситуацию с обеспечением детей-сирот положенным им жильем, сложные кадровые проблемы в здравоохранении, на тревожные моменты по антитеррористической безопасности некоторых детских учреждений, на зарплаты в детсадах. Депутат предложил увеличить финансирование отрасли, в т. ч. на приобретение оборудования.«Как пример - у нас сломался аппарат в одном республиканском учреждении и для того, чтобы получать биологические свойства опухоли, сейчас арендуется московское оборудование. Но если оно поломается, то придется ездить в соседние города, что создаст сложность. Просим обратить на это внимание», - выступил депутат.Еще он рассказал, как в стоматологической поликлинике каждый дождь протекает крыша. Здравоохранение Бурятии развивается, но остаются нерешенные моменты, отметил депутат Марковец.Публичные слушания стали местом откровенного разговора о достижениях и проблемных точках. Свою оценку бюджету-2023 дала и Счетная палата Бурятии. В конце заседания были приняты рекомендации публичных слушаний в адрес Народного Хурала и правительства Бурятии. Как пояснил собравшимся Владимир Павлов, они будут взяты на вооружение при формировании бюджета на последующие годы. Правительство республики уже работает над проектом бюджета-2025.«В Народном Хурале мы его получим в октябре», - напомнил председатель Хурала.Подытоживая заседание, он отметил, что в Бурятии экономическая политика выстроена грамотно, что дает возможность региону продолжать свое развитие.Фото: «Номер один»