Политика и власть 18.06.2024 в 17:17

Делегация правительства Бурятии работает на первом окружном форуме народов ДФО

Форум собрал свыше 300 представителей конфессий и межнациональных объединений, экспертов, военкоров
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Текст: Служба информации "Номер один"
Делегация правительства Бурятии работает на первом окружном форуме народов ДФО

18 июня, во вторник в Хабаровске стартовал окружной форум народов ДФО «Разговоры о важном для взрослых». На площадке форума обсуждают вопросы реализации государственной национальной политики, патриотического воспитания, развития регионов Дальнего Востока в современных условиях. Мероприятие собрало свыше 300 представителей конфессий и межнациональных объединений, коренных малочисленных народов Севера, а также федеральных лидеров общественного мнения, военкоров, специалистов в сфере информационно-пропагандистских противостояний.



Работу форума открыл заместитель полпреда РФ в ДФО Григорий Куранов. Он зачитал приветственное слово Юрия Трутнева:

- Дальний Восток – огромная территория. В тысячах городов и поселков, сельских поселений и деревень живут люди разной национальности, профессий, вероисповедания. Каждый народ самобытен, интересен, ценен, в каждом регионе свои обычаи и традиции, устои и уклад. Но все мы – граждане одной страны, великой и прекрасной России. Нас объединяет культурное наследие и историческое прошлое, Пушкин и Гоголь, Глинка и Чайковский, Менделеев и Гагарин, пятилетки за три года и победа Советской Армии над нацизмом, и, конечно, любовь Родине, причастность к ее судьбе, ее достижениям и невзгодам.

В своем выступлении Григорий Куранов отметил, что к воспитанию, к сплочению народа ведут три важнейшие фазы: информирование, вовлечение и мотивация. Особой важностью мероприятия является не только диалог, но и набор практических навыков, с которыми выйдут его участники.

Делегацию Бурятии возглавил зампред правительства Алдар Гулгенов. В состав делегации также вошли представители органов власти, регионального отделения Ассамблеи народов России, Ассоциации КМНС, Общественной палаты, национально-культурных центров, конфессий.

- Делегация Бурятии принимает участие в Первом окружном форуме народов ДФО «Разговоры о важном для взрослых» в городе Хабаровске. На форуме обсуждается широкий круг вопросов, связанных с сохранением межнационального согласия, патриотического воспитания, развития регионов Дальнего Востока в современных условиях, - отметил председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.

 

Фото: правительство Бурятии

 

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