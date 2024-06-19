Глава Бурятии проинспектировал Кижингинский район

В рамках рабочей поездки 18 июня глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел строящееся в селе Кижинга новое здание лицея имени В.С. Мункина на 176 учащихся.



- Школа должна быть открыта 1 сентября, то есть 1 сентября дети должны в нее пойти. Сегодня как раз подрядчик заверил, что так и будет. Действительно, готовность высокая, - отметил Алексей Цыденов.

Двухэтажное здание площадью более 5,8 тыс. кв. м строится по национальному проекту «Образование», в который была включена по поручению, данному главой республики во время рабочей поездки в район в 2018 году.

Из федерального и республиканского бюджета на строительство лицея направлено 544,4 млн рублей. На сегодняшний день готовность школы составляет 68,5%.

Идет монтаж и утепление кровли, начата внешняя отделка, ведутся внутренние сантехнические работы, проводится электрика, вентиляция, начата внутренняя отделка.



Кижингинский лицей создан в 1991 году как инновационное учебное заведение с целью отбора и обучения одаренных детей. Стал первым сельским лицеем в России. В школе ведутся спецкурсы по углубленному изучению предметов гуманитарного и естественно-научного циклов.

Также Алексей Цыденов проинспектировал школу в селе Могсохон, которая располагается в деревянном здании. В 2013 году был проведен капитальный ремонт пристроя. Основному корпусу учебного заведения также требуется ремонт.



- Сегодня в рамках поручения президента формируется программа по капитальному ремонту школ. Мы эту школу в данную программу погрузили. Сейчас на 2025-2026 годы идет уточнение планов. В любом случае школа по программе пройдет, - сказала глава.

В рамках рабочей поездки глава Бурятии также посетил Ермаковское месторождение флюорито-бериллиевых руд, где в перспективе планируется создание производства с новыми рабочими местами.

В Чесанском дацане «Гандан Чоймпэллинг» Алексей Цыденов осмотрел восстанавливающийся Цогчен-дуган, освящение которого состоится 27 июля 2024 года.



Сельхозпредприятие ООО «Восток» в селе Загустай, которое занимается производством зерновых и кормовых культур, продемонстрировало закупленную при поддержке минсельхоза Бурятии технику: комбайны, трактора, плуги, зерноочистительную установку, опрыскиватель.

Впервые в этом году сельхозтоваропроизводитель посадил лен в рамках договора с первым в республике масличным заводом, который открылся этой весной в Улан-Удэ и производит, в частности, льняное масло. Также ООО «Восток» построило круглогодичный откормочник на 200 голов, где выращивает мясные породы КРС по новой технологии. Предприятие планирует нарастить поголовье до 5 тысяч.



Глава Бурятии в течение дня провел встречи с жителями Новокижингинска, Загустая и Кижинги. Людей волнуют вопросы строительства и ремонта автомобильных дорог, увеличения зоны покрытия и качества мобильной связи, строительства и ремонта объектов культуры, образования и спорта и многие другие.





- Мы сейчас готовим распоряжение правительства республики по долгосрочному финансированию ремонта оставшегося участка дороги до Кижинги. В этом году будем контрактоваться, а в последующие годы мы полностью ее достроим. На сегодня у нас уже почти 40 километров сделано асфальтовой дороги «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга». Осталось сделать 27 грунтовых километров, чтобы полностью на всей дороге от Улан-Удэ до Кижинги асфальт уложить, - сообщил Алексей Цыденов.



Глава Бурятии также сказал жителям Новокижингинска, что уже в этом году в их селе будет построены очистные сооружения.

По итогу встреч с населением района Алексей Цыденов дал ряд важных поручений. В том числе: в течение месяца открыть аптечный пункт в Новокижингинске, рассмотреть возможность усиления сигнала сотовой связи, включение строительства в районе модульного спортзала по программе «50 модульных спортивных залов в школах ДФО», поддержки выезда творческих коллективов и многое другое.

Фото: правительство Бурятии