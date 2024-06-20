Владимир Путин дал поручения по развитию Дальнего Востока

18 июня Владимир Путин посетил Якутию с рабочим визитом, где обсудил общее развитие Дальнего Востока, а также дал ряд поручений правительству РФ.Президент подчеркнул, что сегодня страна должна уделять особое внимание развитию восточного направления. Для этого нужно создавать и модернизировать инфраструктуру, готовить новые квалифицированные кадры, развивать энергетические мощности.Президент поручил правительству РФ увеличить выплаты по программе «Земский доктор» на Дальнем Востоке, а также сообщил о расширении программы «Дальневосточной ипотеки» под 2%:- Мы сохранили ипотеку под два процента. Будем держать её в таком качестве, в таком виде, и мы её расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО. Будем создавать привлекательные условия для других специалистов, они здесь, я знаю, тоже есть: и для врачей, и для преподавателей, для работников культуры. В общем, по широкому фронту будем работать, и надеюсь, что все планы, о которых мы говорим, все будут исполнены, - сообщил президент.Кроме этого, глава государства поддержал идею ввести стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке, чтобы они продолжали учебу в регионе. Президент также подчеркнул, что северные надбавки должны быть «вынесены за скобки» при начислении НДФЛ, то есть с этих сумм подоходный налог платиться не будет.Владимир Путин также поручил продумать строительство передовых инженерных школ на Дальнем Востоке, а также поддержал доставку грузов в отдаленные районы Дальнего Востока малой авиацией. Президент рассказал, что вместе с руководством Объединенной судостроительной компании принято решение построить на территории округа еще одну верфь.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии