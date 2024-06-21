Глава Бурятии: «Креативная экономика - ещё одно направление экономики республики»

В четверг, 20 июня, Глава Бурятии Алексей Цыденов с руководителем дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольгой Куриловой и директором центра по развитию креативной экономики АСИ Екатериной Черкес-заде обсудили вопросы внедрения в республике региональных стандартов креативной экономики.

- Это одно из направлений экономического развития. Дорогу осилит идущий, но идти лучше вместе всем видам экономического развития: промышленному, высокотехнологичному и креативному, в том числе. У нас есть творческие люди, у которых есть желание, которое только правильно надо реализовать. У нас много творческих людей, которые могут писать софт, снимать кино, создавать музыкальный контент, уникальную продукцию, танцевать. Но мало тех, кто умеет монетизировать, из творчества сделать самодостаточный бизнес. Здесь наши коллеги помогут, чтобы было не только творчество, но ещё и экономический эффект, - отметил глава Бурятии.

- Нужно все систематизировать, вывести на экономически эффективный уровень, это ещё одно направление развития республики. И мы будем этим заниматься. Дорогие земляки, у кого креативная жилка в душе, есть желание творить, созидать, делать что-то новое, необычное! Давайте делать вместе! – сказал глава.



Алексей Цыденов отметил, что в республике уже созданы первые объекты инфраструктуры креативных индустрий. В 2022 году открылась школа креативных индустрий «Байкал Арт» и Центр создания креативных прототипов.



В настоящее время ведется работа по созданию Креативного кластера, который планируется запустить в декабре 2025 года. На реализацию проекта правительственная комиссия под председательством полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева выделила 980 млн. рублей.

В декабре 2023 года для его размещения министерство культуры Бурятии в лице государственного цирка имени М.Х. Жапхандаева, который станет одним из основных резидентов кластера, приобрело производственный корпус №10 на улице Хоца Намсараева, 7 в Улан-Удэ. В здании созданы условия для деятельности креативных индустрий: созданы мастерские, киностудия, помещения для выступлений, в том числе, цирковых.

Проведены конкурсные процедуры на подготовку проектной, рабочей документации и выполнение инженерных изысканий, работы по реконструкции объекта. Заключен контракт с ООО «Дом 2000». Подрядной организацией начаты работы по техническому обследованию и разработке проектной и рабочей документации, а также выполнение инженерных изысканий.





- Мы верим в Бурятию как один из самых перспективных регионов в области креативных индустрий. Во-первых, Бурятия – один из самых привлекательных регионов с точки зрения туризма. Мы надеемся, что креативная экономика сможет активно помогать развитию туризма в регионе. Кроме этого, в регионе очень сильный культурный код, который должен превратиться в создание интересных проектов не только на уровне федеральном, российском, но и на международном., - отметила Екатерина Черкес-заде.

В рамках рабочей поездки в республику директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде познакомится с креативным сообществом Бурятии. Она уже посетила Центр креативных индустрий «Хэб Хаб», ШКИ «Байкал Арт», Центр развития культуры и современного искусства «Залуу», Национальный и Этнографический музеи, галерею Льва Бардамова и встретилась с представителями творческих профессий. Также побывает на выставке Зорикто Доржиева «Ваджра панк» и в здании на Хоца Намсараева, где создается Креативный кластер.

Напомним, в начале 2024 года Глава Бурятии подписал соглашение о сотрудничестве с АСИ в рамках внедрения данного стандарта в республике. Стандарт содержит 12 шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов Российской Федерации и развития креативных индустрий.

Фото: правительство Бурятии