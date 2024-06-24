Политика и власть 24.06.2024 в 10:06

Бурятия скорбит вместе с жителями Севастополя

23 июня в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек и погибло два ребенка
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия скорбит вместе с жителями Севастополя

Бурятия скорбит вместе с жителями Севастополя. Напомним, вчера, 23 июня, в воскресенье днем вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Основные удары пришлись на Учкуевку, сообщают «Известия».

По последним данным, в результате атаки погибли двое взрослых и два ребенка трех и девяти лет, ранен 151 человек. Пятеро детей находятся в реанимации, их доставят в Москву. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования жителям Севастополя:

- Бурятия скорбит вместе с жителями Севастополя. Преступный украинский режим в православный праздник - День Святой Троицы, нанес ракетный удар с кассетными боеприпасами по Севастополю. По мирным жителям. Пострадало более 100 человек, уже есть погибшие, многие тяжело ранены. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, родным и близким сил и терпения! Нашей армии помощи всего народа и скорейшей победы!

По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

- Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т.ч. несовершеннолетние. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка, - говорится в сообщении Следственного комитета.

24 июня объявлен днем траура в Севастополе и Крыму.

 

Фото: правительство Бурятии

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с 18 по 24 июня

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