Политика и власть 24.06.2024 в 18:58

В Бурятии партия «Новые люди» поддержала проект интерактивного обучения в школах

A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии партия «Новые люди» поддержала проект интерактивного обучения в школах
Внедрить интерактивные механизмы в обучение, начиная с младших классов, — такой проект разработали студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Они создали приложение JackEd, которое позволяет вовлекать школьников в процесс обучения. В том числе оно рассчитано на детей, которые учатся в отдалённых сельских школах. Команда, в которую входят студенты Дари Цыдыпова, Александр Дашиев и Зоя Рычкова, разработала свой проект в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Свою идею они презентовали в Москве.

Финал пятого сезона программы «Я в деле» собрал 71 команду со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

«С каждым сезоном проекты становятся всё глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе», — сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.


Выставка проектов завершила пятый сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже через несколько месяцев, когда стартует шестой сезон. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи. Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За 2,5 года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
Теги
новые люди

Все новости

В Бурятии партия «Новые люди» поддержала проект интерактивного обучения в школах
24.06.2024 в 18:58
Как «Боевое братство» меняет поколение своим примером
24.06.2024 в 17:42
Буддиста в Бурятии будут судить за выпивку во время обряда
24.06.2024 в 17:39
Строитель из Улан-Удэ обчистил магазин в Максимихе
24.06.2024 в 17:25
Главный храм Чесанского дацана освятят в Бурятии
24.06.2024 в 17:20
Жителей Бурятии зовут на Фестиваль Молодежи
24.06.2024 в 17:04
Бурятия усиливает систему уличного полицейского надзора
24.06.2024 в 16:48
В Кяхтинском районе появился новый памятник
24.06.2024 в 16:45
Певица Арюн Гоа и студия танца «Буин Хан» представят Бурятию в Крыму
24.06.2024 в 16:29
В Улан-Удэ подорожает вода
24.06.2024 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июня

Читайте также
В Монголии запретят продажу алкоголя и массовые мероприятия
Ограничения вводятся в день голосования на выборах в парламент
24.06.2024 в 10:35
Бурятия скорбит вместе с жителями Севастополя
23 июня в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек и погибло два ребенка
24.06.2024 в 10:06
Глава Бурятии: «Креативная экономика - ещё одно направление экономики республики»
В регионе уже работают школа креативных индустрий и Центр создания креативных прототипов
21.06.2024 в 17:19
В Кяхтинском районе Бурятии появился новый прокурор
Им стал Виликтон Баранников, ранее работавший в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ
21.06.2024 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru