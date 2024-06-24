В Бурятии партия «Новые люди» поддержала проект интерактивного обучения в школах

«С каждым сезоном проекты становятся всё глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе», — сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.





Выставка проектов завершила пятый сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже через несколько месяцев, когда стартует шестой сезон. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи. Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф

Внедрить интерактивные механизмы в обучение, начиная с младших классов, — такой проект разработали студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Они создали приложение JackEd, которое позволяет вовлекать школьников в процесс обучения. В том числе оно рассчитано на детей, которые учатся в отдалённых сельских школах. Команда, в которую входят студенты Дари Цыдыпова, Александр Дашиев и Зоя Рычкова, разработала свой проект в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Свою идею они презентовали в Москве.Финал пятого сезона программы «Я в деле» собрал 71 команду со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За 2,5 года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.Фото: предоставлено партией «Новые люди»