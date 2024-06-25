- Прежде всего, мы все должны понимать, что живем и работаем в особое для страны время. Идет специальная военная операция, сотни тысяч наших соотечественников с оружием в руках отстаивают свободу и независимость России. Десятки враждебно относящихся к нам стран пытаются затормозить экономическое развитие, добиться разрушения бюджетной сферы, ослабить страну. В этих условиях никакие обычные меры измерения качества труда не подходят. Подход только один – делать все, что возможно, для развития России, - открыл заседание итоговой коллегии зампред правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.Вице-премьер отметил, что по ряду показателей Дальний Восток уверенно опережает российские темпы развития. Рост инвестиций в основной капитал, рост объема строительных работ превышают среднероссийские в 2 раза, выручка организаций, ввод жилья – более чем в 3 раза. Благодаря мерам господдержки в 2023 году в макрорегионе введено в эксплуатацию 157 новых предприятий, создано 20 тыс. рабочих мест, заключено 49 новых инвестиционных контрактов на общую сумму 1,2 трлн рублей.Строятся дальневосточные кварталы, доступное арендное жилье для молодых специалистов. Льготная ипотека позволила в 2023 году купить и построить жилье 38 тыс. семей, 12 тыс. семей получили гектар земли. В рамках президентской единой субсидии в 2023 году построено и отремонтировано почти три сотни объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Началась реализация разработанных по поручению президента России мастер-планов 25 дальневосточных городов, в том числе Улан-Удэ и Северобайкальска.Вице-премьер обратил внимание на необходимость более эффективной работы по стимулированию экономики и поддержки бизнеса. В частности, он поручил Минвостокразвития России провести анализ всех системообразующих отраслей на Дальнем Востоке и представить первые результаты работы не позднее чем через месяц.С докладом на коллегии выступил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По данным Минвостокразвития, в 2023 году Дальний Восток опередил среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций - в два раза (+20% против +10% в РФ); по темпам роста строительства - в два раза (+19% против +8% в РФ) и вводу жилья в три раза (+26% против +8% в РФ). Коэффициент рождаемости вырос и стал на 11% выше, чем в среднем по РФ: 9,7 родившихся на 1000 населения. Среднероссийский показатель 8,7. На протяжении 8 лет по всему округу наблюдается миграционный приток молодых людей в возрастной категории 20-24 года.- Общее количество проектов с государственной поддержкой на Дальнем Востоке превысило 3,5 тысяч. Объём уже осуществлённых инвестиций составил 4,3 трлн рублей. Объем заявленных инвестиций - 9,6 трлн руб. Создано более 149 тыс. новых рабочих мест. 97 крупных инвестпроектов на 7,6 трлн руб. реализуются, в 2023 году в них вложено 547 млрд руб. ВЭБ.РФ поддержал 41 проект. Общий объем этих проектов – 1,5 трлн рублей. В рамках глубокой интеграции с ВЭБом в последние годы удалось и сохранить темп, и защитить качество кредитного портфеля. Сейчас данный инструмент представляет особую ценность, учитывая высокие процентные ставки на рынке, - отметил министр.В 2024 году вступил в силу закон о Северном завозе, который касается жителей 25 регионов России.«У общества высокие ожидания от этого закона, он позволит сделать доставку товаров в труднодоступные и удаленные районы более быстрой, предсказуемой, а главное – позволит удешевить товары для северян», - сообщил чиновник.Алексей Чекунков также рассказал о результатах социальных программ и инициатив правительства РФ, реализуемых по поручению президента России Владимира Путина и направленных на повышение качества жизни людей. Для эффективной реализации мастер-планов в 2023 году утверждены 22 долгосрочных плана комплексного социально-экономического развития, состоящие из 875 мероприятий и общим объемом финансирования 4,4 трлн руб. до 2030 года.Благодаря программе развития комплексного жилищного строительства «Дальневосточный квартал» в 7 регионах с помощью режима ТОР будет построено 1,8 млн кв. метров жилья для 66 тысяч жителей Дальнего Востока. Для обеспечения притока на Дальний Восток молодых специалистов в 2023 году совместно с ДОМ.РФ запущена программа «Доступное арендное жилье», что позволит в ближайшие 5 лет предоставить в аренду не менее 10 тысяч квартир по цене менее 1/3 от рыночной. В 9 регионах ДФО реализуется 29 проектов на общую сумму 96 млрд рублей в области спорта, образования, детского отдыха, туризма, культуры, ЖКХ и социального обслуживания с охватом около 2 млн жителей и гостей Дальнего Востока в год по программе «Дальневосточная концессия».Запущена лучшая в России программа льготного кредитования «Дальневосточная и арктическая ипотека», которая позволила купить квартиры или построить собственные более 110 тысяч семей. Объем выданных кредитов составил 512,1 млрд рублей. В этом году программа распространена на участников специальной военной операции.Фото: пресс-служба правительства Бурятии