Политика и власть 27.06.2024 в 10:16

Главу Бурятии снимут с поста, если он станет иноагентом

Соответствующие поправки внесли в Конституцию республики
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Текст: Андрей Константинов
Главу Бурятии снимут с поста, если он станет иноагентом
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты внесли дополнение в статью 77 республиканской Конституции, в которой прописаны основания для досрочного прекращения полномочий главы республики.

Как сообщил руководитель администрации главы и правительства РБ Алдар Гулгенов, выступающий с докладом по этому вопросу, ранее в федеральный закон №414 «Об общих принципах организации государственной власти» внесли изменения. Они дают президенту России дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий главы региона – в случае, если он получит статус иностранного агента.

Поправка в федеральный закон потребовала внесения дополнения в статью 77 Конституции Бурятии. В ней прописаны основания для досрочного прекращения полномочий руководителя республики.

За данное предложение депутаты Хурала проголосовали единогласно.

Фото: «Номер один»
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