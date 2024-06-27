Политика и власть 27.06.2024 в 10:16
Главу Бурятии снимут с поста, если он станет иноагентом
Соответствующие поправки внесли в Конституцию республики
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты внесли дополнение в статью 77 республиканской Конституции, в которой прописаны основания для досрочного прекращения полномочий главы республики.
Как сообщил руководитель администрации главы и правительства РБ Алдар Гулгенов, выступающий с докладом по этому вопросу, ранее в федеральный закон №414 «Об общих принципах организации государственной власти» внесли изменения. Они дают президенту России дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий главы региона – в случае, если он получит статус иностранного агента.
Поправка в федеральный закон потребовала внесения дополнения в статью 77 Конституции Бурятии. В ней прописаны основания для досрочного прекращения полномочий руководителя республики.
За данное предложение депутаты Хурала проголосовали единогласно.
Фото: «Номер один»
Как сообщил руководитель администрации главы и правительства РБ Алдар Гулгенов, выступающий с докладом по этому вопросу, ранее в федеральный закон №414 «Об общих принципах организации государственной власти» внесли изменения. Они дают президенту России дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий главы региона – в случае, если он получит статус иностранного агента.
Поправка в федеральный закон потребовала внесения дополнения в статью 77 Конституции Бурятии. В ней прописаны основания для досрочного прекращения полномочий руководителя республики.
За данное предложение депутаты Хурала проголосовали единогласно.
Фото: «Номер один»
Тегиглава Бурятии хурал