Политика и власть 27.06.2024 в 10:44

Спикера Хурала Бурятии наградили монгольским орденом

Владимир Павлов отмечен за вклад в развитие сотрудничества с Монголией
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Спикера Хурала Бурятии наградили монгольским орденом
Сегодня перед началом очередной сессии Хурала Бурятии спикеру парламента Владимиру Павлову вручили государственную награду Монголии – орден «Полярная звезда». Высокую награду он получил из рук генерального консула Монголии в Улан-Удэ госпожи Дэмбэрэл Нямцэрэн.

«По случаю 30-летия образования Народного Хурала Республики Бурятия указом президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух председатель Народного Хурала Владимир Павлов награжден высшей государственной Монголии орденом Полярной звезды за ценный вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией, а также расширение регионального сотрудничества», - сказала Дэмбэрэл Нямцэрэн.

Руководитель республиканского парламента Владимир Павлов поблагодарил консула и отметил, что орден - это общая награда для всего республиканского парламента.

«Народный Хурал будут и дальше работать по укреплению добрососедских отношений между Бурятией и Монголией», - отметил он.

Фото: Хурал Бурятии

Теги
павлов Монголия награды

Все новости

В Бурятию ввезли тонны крабового мяса и палочек из Китая
27.06.2024 в 11:37
В Улан-Удэ две улицы соединят полноценной дорогой
27.06.2024 в 11:35
Утром в Улан-Удэ утонул молодой парень
27.06.2024 в 11:29
Председателю Народного Хурала вручили госнаграду
27.06.2024 в 11:28
В Улан-Удэ сквер «Радуга» разделят на семь зон
27.06.2024 в 11:11
Иркутянин не смог одолеть гору в Бурятии и сломал ногу
27.06.2024 в 11:07
В Бурятии работодатель выплатит жене погибшего электрика миллион рублей
27.06.2024 в 10:46
Спикера Хурала Бурятии наградили монгольским орденом
27.06.2024 в 10:44
Школьники Бурятии создадут эко-урны с баскетбольными кольцами
27.06.2024 в 10:31
Главу Бурятии снимут с поста, если он станет иноагентом
27.06.2024 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Председателю Народного Хурала вручили госнаграду
Владимир Павлов стал обладателем ордена «Полярная звезда»
27.06.2024 в 11:28
Главу Бурятии снимут с поста, если он станет иноагентом
Соответствующие поправки внесли в Конституцию республики
27.06.2024 в 10:16
Депутаты выбрали участок для строительства мегаколонии
В Бурятии состоялась 54-ая сессия Улан-Удэнского городского Совета
27.06.2024 в 10:11
Доходы Улан-Удэ приблизились к десятку миллиардов
Депутаты Горсовета распределили бюджетные деньги на городские нужды
26.06.2024 в 19:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru