Спикера Хурала Бурятии наградили монгольским орденом

Сегодня перед началом очередной сессии Хурала Бурятии спикеру парламента Владимиру Павлову вручили государственную награду Монголии – орден «Полярная звезда». Высокую награду он получил из рук генерального консула Монголии в Улан-Удэ госпожи Дэмбэрэл Нямцэрэн.«По случаю 30-летия образования Народного Хурала Республики Бурятия указом президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух председатель Народного Хурала Владимир Павлов награжден высшей государственной Монголии орденом Полярной звезды за ценный вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией, а также расширение регионального сотрудничества», - сказала Дэмбэрэл Нямцэрэн.Руководитель республиканского парламента Владимир Павлов поблагодарил консула и отметил, что орден - это общая награда для всего республиканского парламента.«Народный Хурал будут и дальше работать по укреплению добрососедских отношений между Бурятией и Монголией», - отметил он.Фото: Хурал Бурятии