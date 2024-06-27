Политика и власть 27.06.2024 в 10:44
Спикера Хурала Бурятии наградили монгольским орденом
Владимир Павлов отмечен за вклад в развитие сотрудничества с Монголией
Текст: Андрей Константинов
Сегодня перед началом очередной сессии Хурала Бурятии спикеру парламента Владимиру Павлову вручили государственную награду Монголии – орден «Полярная звезда». Высокую награду он получил из рук генерального консула Монголии в Улан-Удэ госпожи Дэмбэрэл Нямцэрэн.
«По случаю 30-летия образования Народного Хурала Республики Бурятия указом президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух председатель Народного Хурала Владимир Павлов награжден высшей государственной Монголии орденом Полярной звезды за ценный вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией, а также расширение регионального сотрудничества», - сказала Дэмбэрэл Нямцэрэн.
Руководитель республиканского парламента Владимир Павлов поблагодарил консула и отметил, что орден - это общая награда для всего республиканского парламента.
«Народный Хурал будут и дальше работать по укреплению добрососедских отношений между Бурятией и Монголией», - отметил он.
Фото: Хурал Бурятии
«По случаю 30-летия образования Народного Хурала Республики Бурятия указом президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух председатель Народного Хурала Владимир Павлов награжден высшей государственной Монголии орденом Полярной звезды за ценный вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией, а также расширение регионального сотрудничества», - сказала Дэмбэрэл Нямцэрэн.
Руководитель республиканского парламента Владимир Павлов поблагодарил консула и отметил, что орден - это общая награда для всего республиканского парламента.
«Народный Хурал будут и дальше работать по укреплению добрососедских отношений между Бурятией и Монголией», - отметил он.
Фото: Хурал Бурятии