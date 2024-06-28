Глава Бурятии Алексей Цыденов: Мы вместе будем идти вперед!

27 июня в рамках очередной 6 сессии Народного хурала глава Бурятии Алексей Цыденов выступил перед депутатами с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2023 год. В своем докладе глава максимально охватил все направления работы правительства не только за прошлый год, но и за последние 6 лет, а также рассказал о перспективах развития республики. В конце отчета Алексей Цыденов ответил на все вопросы от депутатов.

БЮДЖЕТ

С 2018 года доходы консолидированного бюджета выросли в 2 раза – до 132,3 млрд рублей в 2023 году, расходы консолидированного бюджета выросли более чем в 2 раза – с 65,2 млрд рублей до 140 млрд. Собственные доходы бюджета выросли с 2018 в 1,8 раза, до почти 62 миллиардов рублей.

Консолидированный бюджет республики в 2023 году по доходам составил 132,3 млрд рублей, из которых почти половина (46,6%) – это наши собственные налоговые и неналоговые доходы (61,7 млрд рублей). Расходы консолидированного бюджета в 2023 году составили 141 млрд рублей.

Расходная часть бюджета Бурятии является социально-ориентированной, большая часть средств направляется на образование – 29,7%, социальную политику – 19,8%, здравоохранение – 6,8%.





ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Высокими темпами, более 7% ежегодно, росло промышленное производство. В 2022 году республика по темпам роста промышленности заняла 1 место в ДФО и 7 место в России. По итогам 2023 г. индекс промышленного производства составил 98,1%. Объем промышленного производства в 2023 году вырос в 1,44 раза к 2018 году, - сообщил глава.

Алексей Цыденов рассказал о росте объема производства у крупных промышленных предприятий Бурятии. Улан-Удэнский авиазавод переориентировался на внутренний рынок, в том числе в рамках гособоронзаказа. Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал АО «Желдорреммаш» - произвел продукции на 15,7% больше - до 19,7 млрд рублей. Отремонтировано 955 электровозов (секций), на 144 больше уровня 2022 г. (117,7%).

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение увеличило производство в 1,5 раза – до 1,9 млрд рублей. Существенный рост связан с увеличением объемов гособоронзаказа. Улан-Удэстальмост в 2023 г. произвел продукции на сумму 2,8 млрд рублей, на уровне 2022 года.

По итогам 2023 года объем отгруженной продукции в текущих ценах в добывающей отрасли составил 84,8 млрд рублей или 112,5 % к 2022 году. (С 2018 по 2023 – 325,6 млрд рублей). Объем налоговых поступлений от предприятий отрасли за 2023 год составил 11 млрд 735 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2022 году. (С 2018 по 2023 - 33,35 млрд рублей).

ИНВЕСТИЦИИ

За последние 6 лет в 2,3 раза в сопоставимых ценах выросли инвестиции и составили 165 млрд рублей. В республике реализуются крупные инвестиционные проекты. Большие средства вкладываются в проекты по добыче полезных ископаемых. Идет освоение месторождений полиметаллических руд, плавикового шпата, золота, каменного и бурого угля, урановых руд и т.д.

- Мы продолжаем наращивать инвестиции. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Республике Бурятия составил 165,3 млрд. рублей, 123,5% к уровню 2022 года. В том числе 149,2 млрд. руб. – внебюджетные инвестиции, рост в 1,7 раз к уровню 2022 г. По темпам роста Бурятия в 2023 году заняла 6 место в ДФО и 13 место по России, - сообщил Алексей Цыденов.

Наиболее крупные инвестиции в Бурятии сделаны в добычу полезных ископаемых (43,9 млрд. руб.), и сферу энергетики (42,5 млрд. руб.), транспортном секторе (27,4 млрд руб.).

АГРОПРОМ

Благодаря мерам господдержки производство продукции АПК в Бурятии выросло с 25,6 млрд в 2018 году до 37,3 млрд рублей в 2023 году. В отчетном году валовой сбор зерна превысил 140 тысяч тонн, что является самым высоким показателем в республике за последние 23 года.

- Наши аграрии обновляют рекорды урожайности. По итогам прошлого года достигнуты три исторических рекорда: по зерновым культурам – 20,7 ц/га; картофелю – 150 ц/га и овощам – 314,1 ц/га. Кроем того идет активное техническое оснащение отрасли. За последние шесть лет сельхозтоваропроизводителями республики приобретено 1277 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 265 тракторов и 40 зерноуборочных комбайнов, - рассказал глава.

Кроме того, в Бурятии реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере АПК. В их числе: строительство свинокомплекса «Восточно-Сибирский», реконструкция нового корпуса на АО «Улан-Удэнская птицефабрика», создание комплекса для сушки и хранения зерна зернобобовых и масличных культур; модернизация оборудования на ООО «Кондитерская фабрика «Амта» и т.д.





ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

С 2018 по 2023 годы на дороги республики направлено более 69 млрд рублей. Это позволило привести в нормативное состояние более 1600 км автомобильных дорог и 87 мостов.

По решению Президента России запущен масштабный проект по строительству третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ, который свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым решив проблему «пробок» на магистральных улицах города.

Для развития общественного транспорта приобретено 17 современных трамваев: «Львят» и «Богатырей», а также 277 автобусов.

АЭРОПОРТ «БАЙКАЛ» И БАМ

В 2018 году в аэропорту Улан-Удэ введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, что гарантирует всепогодную эксплуатацию и прием всех типов воздушных судов. Аэропорту «Байкал» присвоена пятая степень свободы воздуха.

В начале прошлого года начато строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Байкал». Окончание строительства запланировано на конец 2024 года.

В 2023 году объем авиапассажирских перевозок в Бурятии вырос, аэропорт Улан-Удэ обслужил около 716 тысяч человек, что на 14% больше, чем в 2022 году. По сравнению с 2018 годом поток вырос почти в 2 раза (2018 год- 376,8 тысяч человек).

Кроме того, на территории республики проводится масштабная реконструкция БАМа и Транссиба. В 2021 году был введен в эксплуатацию второй Байкальский тоннель. Это позволило увеличить пропускную способность участка в 2,5 раза.

ЖИЛЬЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

За шесть лет в республике построено 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Завершена работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. В настоящее время проблемные объекты долевого строительства отсутствуют. Все это стало возможным благодаря решению Президента о создании специального фонда с федеральным финансированием. С 2019 года и по состоянию на 1 мая 2024 года в Бурятии из аварийного жилья переселено более 6,5 тысяч человек.

По Всероссийскому конкурсу благоустроены территории малых городов республики: Закаменска, Гусиноозерска и Северобайкальска.

С 2018 года по различным программам благоустроено 564 общественных и 1038 дворовых территории.

МАСТЕР ПЛАНЫ УЛАН-УДЭ И СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКА

В своем докладе глава Бурятии рассказал о долгосрочных планах комплексного развития Улан-Удэ и Северобайкальска, которые получили поддержку Президента. Данное решение было принято во время визита Владимира Путина в Бурятию, который состоялся в марте 2023 года.

Долгосрочный план развития Улан-Удэ содержит 30 мероприятий на общую сумму 277,4 млрд рублей. Среди ключевых проектов: строительство межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал», Национального музея, 9 путепроводов через железнодорожные пути, завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и т.д.

План развития Северобайкальска включает 22 мероприятия на общую сумму 29,5 млрд рублей. Планом предусматривается строительство нового кампуса техникума, модернизация коммунальной и городской инфраструктуры, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарска, ремонт двух причалов и т.д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для жителей республики увеличивается доступность получения высокотехнологичной медицинской помощи. С 2018 года в Бурятии появилось 102 новых объекта здравоохранения, в том числе: хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы; Республиканский перинатальный центр; поликлиника и хирургический корпус онкологического диспансера; Центр ядерной медицины. В районах Бурятии открылись 71 ФАП и 22 врачебных амбулатории.

Для медицинских учреждений республики закуплена 2671 единица нового современного медицинского оборудования. Больницы и поликлиники по всей Бурятии получили 311 единиц легкового и санитарного автотранспорта и 135 автомобилей скорой медицинской помощи.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Бурятии сохранены высокие темпы в строительстве новых школ. С 2018 года для наших детей построено 35 новых школ, 119 школ капитально отремонтированы. В школах Бурятии ликвидирована третья смена. В 2023 году построено 8 школ на 1889 мест, капитальный ремонт в прошлом году провели в 23 школах.

Решена застарелая проблема нехватки мест в детских садах. Для этого только с 2018 года в республике открылось 39 новых детских дошкольных учреждений. Помимо этого, проведен капитальный ремонт 5 детских садов. В течение 2023 года в республике введено 11 новых детских садов на 1800 мест. В результате, на начало текущего года обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

Для развития талантов наших детей в республике начали работу: Региональный центр «Асториум»; Республиканский Кванториум - один из самых больших в ДФО; школьный Кванториум; два мобильных кванториума; два «Дома научной коллаборации»; семь «IT-кубов» и т.д.

Правительством республики продолжается работа по реализации проекта создания межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал». В этом году была разработана и утверждена ПСД для строительства кампуса.

СПОРТ И КУЛЬТУРА

За шесть лет в Бурятии создано 94 новых спортивных сооружения, в т.ч.: единственный в России крытый лукодром; Центр гиревого спорта в поселке Онохой Заиграевского района; Региональный центр единоборств «Патриот»; физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Максимиха. В 2024 году планируется завершить строительство Регионального центра по хоккею. Также, продолжается работа по созданию нового волейбольного центра.

В своем докладе глава подчеркнул, что 2023 год был особенным для нашей республики. В прошлом году прошли большие празднования в честь 100-летия со дня образования республики прошли в Улан-Удэ, во всех районах республики.

За шесть лет в Бурятии построено и реконструировано 17 объектов культуры. В их числе - Национальная библиотека, Музыкально-гуманитарный лицей, Центр культурного развития поселка Саган-Нур и т.д. Капитальный ремонт прошел в 107 учреждениях культуры (это сельские ДК, детские школы искусств, библиотеки, театры, музеи, колледж искусств имени П.И. Чайковского).

В ближайшие годы появится новый Национальный музей и новое здание театра «Байкал». Концессионные соглашения подписаны, строительные работы уже начались. Это долгожданные и знаковые для республики объекты. На их создание будет направлено около 9 миллиардов рублей.









ПОДДЕРЖКА СВО

Одним из важных направлений работы правительства Бурятии стала поддержка СВО, участников спецоперации и их семей. В 2023 году на поддержку СВО было выделено более 2,8 млрд рублей, в том числе около 1,7 млрд рублей из республиканского бюджета. Всего с начала спецоперации на поддержку СВО направлено – 4,6 млрд рублей. Средства направлялись на приобретение транспортных средств, одежды, экипировки, различного снаряжения, технических средств, медицинских изделий, оборудования для ребят из Бурятии.

- Активную помощь военнослужащим оказывают волонтеры и простые жители республики. В Бурятии действует более 40 пунктов сбора помощи, в их работу вовлечено более 16 тысяч добровольцев. В поддержку наших бойцов собрано 288 млн. рублей в виде добровольных взносов. На базе ТОС, общественных объединений, дацанов, учреждений профобразования создан 31 швейных цех, - рассказал глава.

1 июня 2023 года в республике открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», где семьи участников СВО могут решит все свои вопросы.

- Также организовано патронатное сопровождение военнослужащих в госпиталях Москвы и Московской области. Регулярно из Бурятии выезжают волонтеры, чтобы ухаживать за нашими ребятами, кормить их родной пищей – буузами, хушуурами, сотрудники московского представительства координируют эту работу, представительство обеспечивает их жильем. И это очень здорово помогает ребятам. Врачи отмечают, что наши парни идут быстрее на поправку, - добавил Алексей Цыденов.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ПРОЕКТ «ПЯТЬ МОРЕЙ»

Глава Бурятии особо отметил важность развития туристской отрасли в республике. За 2023 год численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения достигла 641,3 тысяч человек, с ростом на 30,7% к 2022 году. (2022 год – 490,5 тысяч человек). Численность иностранных туристов составила 6907 человек, в основном это граждане Монголии и Китая. Объем платных услуг, оказанных туристам, вырос до 4,3 млрд рублей, на 16% к 2022 году, в 1,6 раза к 2018 году.

В 2023 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в сферу туризма привлечено порядка 1,1 млрд рублей бюджетных инвестиций, а также 610 млн рублей внебюджетных средств. Так, в рамках нацпроекта поддержано 76 общественных и предпринимательских инициатив на общую сумму около 334 млн рублей (справочно: 333,8 млн рублей).

Проведена большая подготовительная работа по новому проекту создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». В 2023 году утверждена концепция курорта «Волшебный Байкал», который расположится в особой экономической зоне «Байкальская гавань». Предусмотрены инвестиции по строительству туристических комплексов и развитию круизного судоходства почти на 99 млрд рублей (справочно: 98,8 млрд рублей), что позволит создать 4,6 тысяч комфортабельных номеров с благоустройством прилегающей территории и объектами туристской инфраструктуры.

- В Бурятии продолжится работа по реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также по запуску глобальных проектов, необходимых для решения задач, связанных с развитием Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Впереди у нас большие планы, новые вызовы. Мы вместе будем идти вперед и решать наши стратегические задачи! – завершил выступление Алексей Цыденов.





После выступления депутаты задали ряд вопросов Алексею Цыденову и внесли свои предложения. Глава поддержал инициативу выплатить детям войны в честь 80-летия Дня Победы в ВОВ единовременную выплату в размере от 2000 рублей, сказав, что этот вопрос рассмотрят при формировании бюджета на 2025 год.

Депутат Иннокентий Вахрамеев отметил, что такие важные социальные проблемы, указанные в докладе, как очередь в детские сады и школы, были полностью решены за последние несколько лет. Также он поблагодарил главу за поддержку законодательных инициатив депутатов.

Подытожив доклад главы, выступил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

- За отчетом главы о деятельности правительства стоит колоссальная работа всех министерств ведомств и всего правительства республики Бурятии. И главное, все действия правительства корреспондируются с реализацией закона о стратегии социально-экономического развития Бурятии до 2035 года. Очень важно, что деятельность правительства идет в русле стратегии. Все мы сравниваем наши итоги, достижения правительства с регионами ДФО и нашими соседями. Многие наши итоги вызывают определенную гордость. Например, результаты по развитию материально-технической базы по образованию и социальной сфере. Главное, конечно, это экономика. Цифры говорят сами за себя. Пять-шесть лет назад было 23 млрд рублей налогов, то сейчас даже более 61 млрд. рублей. Наша республика сейчас входит в почти все федеральные и национальные программы, за этим тоже стоит большая работа. Но наш главный вопрос – это повышение качества жизни людей. В этом отношении тоже сделано многое, но предстоит еще больше, - сказал Владимир Павлов.

Он подчеркнул, что у правительства Бурятии и Народного Хурала одни задачи.

- Сейчас в условиях жесточайшего санкционного давления на Россию у нас одни задачи с правительством. Мы еще оказываем помощь подшефному району -Старобешевскому району ДНР. Мы вместе ответственны за развитие нашей республики, за повышение качества жизни нашего народа, и вместе эту задачу решаем. Правительство задачу это решает хорошо, - резюмировал Павлов.

Фото: Номер один