В Бурятии горит мусор

В Бурятии горят мусорные свалки и сами жители тоже сжигают мусор. Только за прошедшие сутки на территории Бурятии было зарегистрировано 9 возгораний мусора – в городе Улан-Удэ, Заиграевском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Иволгинском и Муйском районах.

- Всего с начала года произошло 1093 случаев возгорания мусора на общей площади 73868 кв.м. Зачастую причинами возникновения таких пожаров является неосторожное обращение с огнём, либо поджог, - сообщили в РАЛХе.

Сейчас в Бурятии действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается сжигать сухую траву и мусор, а также пользоваться открытым огнём.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Поджог, повлекший повреждение или уничтожение имущества, а также причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам, влечёт уголовное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

- Если вы увидели горящий мусор на улице, горящий мусорный бак или мусоропровод, необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112», - предупредили в агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС