В селе Усть-Эгита Бурятии отремонтируют школьный спортзал

Во время рабочей поездки в Еравнинский район, 2 и 3 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в селах, где требуется решение вопросов. К примеру, в селе Усть-Эгита помещение культурно-спортивного комплекса средней школы не пригодно для проведения занятий в зимний период года.

Ремонта требуют также кровля и санузел. Предварительно капитальный ремонт школьного культурно-спортивного комплекса обойдётся в 13 млн. рублей.

– Сама школа новая и хорошая, спортзал – более старый и требует, в первую очередь, утепления. Найдем вариант и отремонтируем. Первый вариант: федеральная программа по ремонту спортивных залов школ – это в рамках нового национального проекта, который сегодня планируют по поручению президента, либо каким-то другим способом мы с этим спортзалом вопрос решим, – сказал Алексей Цыденов.

Школа в с. Усть-Эгита сегодня является центром образовательных, культурных, спортивных мероприятий района.

Сельская школа улуса основана в 1930 году, а статус средней образовательной получила в 1961 году. Потом школа пристраивалась, расширялась, и современное здание школы было введено в эксплуатацию 11 лет назад с количеством 220 учащихся.

Сегодня здесь обучаются 109 учеников с 1 по 11 классы, педагогический состав: 18 учителей и три воспитателя. В 2017 году в учреждении образования открылся районный центр бурятского языка и культуры «Алтан Соёмбо». Сегодня в школе есть несколько зданий: мастерская (построена в 1980 году), детский сад (2005 года постройки), борцовская юрта (построена в прошлом году), и культурно-спортивный комплекс, требующий ремонта.

Фото: правительство Бурятии