У жителя города Бабушкин в Кабанском районе сгорел туалет и забор

Днём, 7 июля в городе Бабушкин Кабанского района на жилом участке одного из жителей сгорели надворные постройки. К месту вызова сразу были направлены пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 3 человек и одной единицы техники.

- На момент прибытия пожарных огнём были охвачены кладовая, туалет и забор. Возгорание было потушено в течение 13 минут. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении: хозяин дома не потушил сигарету и бросил её возле построек.

При возникновении пожара необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Фото: loon.site