Политика и власть 08.07.2024 в 15:13

У жителя города Бабушкин в Кабанском районе сгорел туалет и забор

Причиной пожара стала непотушенная сигарета
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Текст: Служба информации "Номер один"
У жителя города Бабушкин в Кабанском районе сгорел туалет и забор

Днём, 7 июля в городе Бабушкин Кабанского района на жилом участке одного из жителей сгорели надворные постройки. К месту вызова сразу были направлены пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 3 человек и одной единицы техники.

- На момент прибытия пожарных огнём были охвачены кладовая, туалет и забор. Возгорание было потушено в течение 13 минут. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении: хозяин дома не потушил сигарету и бросил её возле построек. 

При возникновении пожара необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

 

Фото: loon.site

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