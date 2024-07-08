Политика и власть 08.07.2024 в 15:13
У жителя города Бабушкин в Кабанском районе сгорел туалет и забор
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
Днём, 7 июля в городе Бабушкин Кабанского района на жилом участке одного из жителей сгорели надворные постройки. К месту вызова сразу были направлены пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 3 человек и одной единицы техники.
- На момент прибытия пожарных огнём были охвачены кладовая, туалет и забор. Возгорание было потушено в течение 13 минут. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении: хозяин дома не потушил сигарету и бросил её возле построек.
При возникновении пожара необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».
Фото: loon.site