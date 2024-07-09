В лесах Бурятии тушат более 50 пожаров

За прошедшие сутки в республике обнаружено 19 возгораний, в Баргузинском, Муйском, Кяхтинском, Кижингинском, Курумканском, Прибайкальском, Хоринском и Северо-Байкальском районах. Причиной лесных пожаров стала сухая гроза.

- На утро 9 июля продолжаются работы по тушению 53 лесных пожаров Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском и Северо-Байкальском и Хоринском районах, - сообщает РАЛХ.

Ликвидировано 9 лесных пожаров, в Баргузинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском и Хоринском районах.

На тушении работает 610 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано 82 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 15 260, 13 га.

Напоминаем, что в Бурятии введен режим ЧС регионального значения. Из-за жаркой и сухой погоды по республике объявлен четвёртый, высокий класс пожарной опасности.

Фото: РАЛХ