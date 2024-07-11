Политика и власть 11.07.2024 в 15:37

В Бурятии хотят расширить Центр восточной медицины

После появления нового корпуса он сможет принимать пациентов в 2,5 раза больше
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии хотят расширить Центр восточной медицины

В Бурятии планируют расширить Центр восточной медицины, об этом сообщил глава Бурятии в своем телеграм канале.

- Мы начинаем проектировать новый корпус Центра восточной медицины, строительство которого поддержал наш Президент. Построим не только корпус амбулаторного типа с дневным стационаром, но и бассейн. И центр сможет принимать почти в 2,5 раза больше пациентов, - рассказал Алексей Цыденов.

Инженерные изыскания, подготовку проектной и рабочей документации будет проводить ООО «Северо-западная инжиниринговая компания».

На сегодня Центр восточной медицины — это единственное в России государственное медучреждение, где лечат с помощью тибетской медицины и современных методов лечения. Все услуги в центре оказываются по ОМС.

Сейчас комплекс рассчитан на 140 мест, где ежегодно проходит лечение более 3 тысяч пациентов. В том числе, реабилитацию проходят участники СВО.

 

Фото: телеграм канал Алексея Цыденова

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