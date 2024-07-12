Политика и власть 12.07.2024 в 15:08

Владимир Павлов: «Сельские спортивные игры всегда отличаются особой атмосферой дружелюбия»

В Бичуре стартовали Республиканские сельские летние игры
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Текст: Служба информации "Номер один"
Владимир Павлов: «Сельские спортивные игры всегда отличаются особой атмосферой дружелюбия»

В торжественном открытии принял участие Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов вместе с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

«Бичурский район второй раз встречает Республиканские летние сельские спортивные игры – для нас это является большой честью и выражением знака высокого доверия. Это заслуга всех жителей, искренне любящих свой край, сельских тружеников, предпринимателей, поддерживающих социальные проекты и инициативы, администрации, использующей все ресурсы для того, чтобы жить здесь становилось лучше и комфортнее.


Сельские спортивные игры всегда отличаются особой атмосферой дружелюбия, искренней поддержки и доброго соперничества. Участие в них по праву считается почетным, значимым событием для жителей сельских районов нашей республики», - сказал Владимир Павлов.

Руководитель республиканского парламента подчеркнул, что игры объединяют участников разных возрастов, способствуя развитию массового спорта и физической культуры, пропаганде активного и здорового образа жизни и, конечно, к бережному отношению к сложившимся традициям.

Программа соревнований предусматривает спортивные соревнования по многих видам спорта. Это настоящий праздник для тех, кто искренне любит спорт, ценит упорство, смелость и волю к победе.

«Органами государственной власти - Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, Народным Хуралом РБ, Правительством РБ и органами муниципальной власти, делается многое, чтобы физическая культура и спорт были доступны для сельских жителей, чтобы каждый желающий мог заниматься любимыми видами спорта. Для этого строятся новые стадионы, спортивные комплексы, площадки, укрепляется их материальная база.

Спортивные объекты, обновленные в преддверии сельских игр в Бичурском районе, поистине являются замечательным подарком для всей спортивной общественности», - отметил Владимир Павлов.

Он сказал слова благодарности и признательности организаторам за подготовку и проведение этого праздника.

«Бичурский район – один из красивейших уголков Бурятии. Славу свою он заслужил трудолюбием, талантом и достижениями своих тружеников, благодаря совместному труду район стабильно развивается и вносит значимый вклад в экономику Республики Бурятия.

Сегодня в непростое время для нашей страны, Бичуряне с тысячами Российских воинов, защищают интересы Отечества, показывают пример храбрости, мужества и отваги. Мы гордимся каждым из них!

Уверен, что все участники нашего спортивного праздника, представляющие все районы республики, продемонстрируют силу, мастерство, волю к победе во всех видах спорта. Несомненно, новые достижения и высокие результаты команд придадут новый импульс дальнейшему развитию физкультурного движения на селе, массового спорта и пропаганды здорового образа жизни»,-отметил Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.

Возрастное ограничение 6+.

 

Фото: Народный Хурал РБ


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Бичурский район Бурятия сельские игры

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