Бурятии нужно около 100 миллиардов рублей на модернизацию коммунальных сетей

В Бурятии разработали план действий до 2030 года для уменьшения аварий в системе теплоснабжения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Он входит в план мероприятий по повышению надежности инфраструктуры теплоснабжения на 2023-2030 гг. Все это будет проводиться в рамках пилотного проекта в ДФО.

В течение полугодия проводилась инвентаризация всех объектов коммунальной инфраструктуры Бурятии. Была сформирована база данных по каждому муниципальному образованию.

Несмотря на ряд мероприятий по поддержке коммунального хозяйства в республике на сегодняшний день износ объектов коммунальной инфраструктуры остается высоким, составляя порядка 63,07%. В частности, показатель износа сетей теплоснабжения - 65,36%, котельного оборудования - 58,9%.

- Избыточные источники теплогенерации и недостаточное финансирование отрасли ежегодно приводит к росту показателя износа объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с чем правительством Бурятии подготовлен комплексный план строительства и модернизации в республике до 2030 г., в который включено более 700 мероприятий с общей потребностью в финансировании порядка 100 млрд. рублей, - сообщил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.

В министерстве строительства и модернизации ЖКК Бурятии еженедельно проходят совещания рабочей группы по вопросам теплоснабжения в республике.

В состав рабочей группы вошли представители республиканской службы по тарифам РБ, Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГБУ «Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности РБ», а также представители научного сообщества Бурятии.

- Сейчас идет сбор информации об актуализированных и синхронизированных схемах теплоснабжения, программах комплексного развития коммунальной инфраструктуры, программах энергосбережения, режимных карт котлов. Республиканской службой по тарифам Бурятии представлены энергетические характеристики регулируемых организаций ЖКХ, - рассказал заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.

План мероприятий поможет обозначить основные проблемы и пути их решения в сфере теплоснабжения в Бурятии.

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru