Политика и власть 16.07.2024 в 15:54

На городском пляже в Улан-Удэ едва не утонула девочка-подросток

Она хотела переплыть куст и выплыть, но не хватило сил
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
На городском пляже в Улан-Удэ едва не утонула девочка-подросток

Городской пляж на острове Комсомольский еще официально не открыт, но дети купаются здесь без сопровождения взрослых.

15 июля едва не произошла трагедия, когда 14-летняя девочка глубоко заплыла. Она хотела переплыть куст и выплыть, но не хватило сил. Ребенка начало уносить течением.

На помощь девочке пришел дежурный матрос-спасатель комбината по благоустройству администрации Улан-Удэ Иван Ерофеев. Он переплыл реку и спас подростка.


Фото: скриншот видео комбината по благоустройству администрации г. Улан-Удэ

- Я услышал, что кричат «помогите» и поплыл. Там были другие дети, но они не могли держать девочку, потому что для них там глубоко. Я подплыл к ней, взял на руки и вытащил из воды. Убедился, что девочке не требуется медицинская помощь и отпустил домой, - рассказал Иван.

Молодой человек ранее проходил учебную практику в комбинате по благоустройству, а после нее решил остаться работать матросом-спасателем. Студент прошел обучение и уже месяц следит за порядком на пляже.

- Уважаемые родители! Убедительно просим Вас не отпускать детей к водоемам без сопровождения! Ребенок всегда должен быть в поле вашего зрения на реках или озерах, - напомнили в администрации города.

Телефон службы спасения: 112.

 

Фото: Номер один

 

Все новости

На городском пляже в Улан-Удэ едва не утонула девочка-подросток
16.07.2024 в 15:54
Власти Улан-Удэ забыли о сломанных ливневках
16.07.2024 в 15:48
44-летнего жителя села Иволгинск задержали за разбой и воровство
16.07.2024 в 15:38
Музыкальный звездопад в бурятской степи
16.07.2024 в 14:59
В Улан-Удэ ограничат движение на еще одном участке улицы Смолина
16.07.2024 в 14:36
В Бурятии федеральным дорожникам помогает дрон
16.07.2024 в 14:24
Мошенники оформили на жительницу Бурятии 16 микрозаймов
16.07.2024 в 14:11
Авиакомпания «Аврора» увеличила число рейсов из Красноярска в Улан-Удэ
16.07.2024 в 13:57
Житель Улан-Удэ задушил женщину
16.07.2024 в 13:56
Байкеры из Монголии доехали до Улан-Удэ
16.07.2024 в 13:37
ЗУРХАЙ
с 11 по 18 июля

Читайте также
Бурятии нужно около 100 миллиардов рублей на модернизацию коммунальных сетей
Для этого в правительстве разработали план мероприятий до 2030 года
12.07.2024 в 17:11
Владимир Павлов: «Сельские спортивные игры всегда отличаются особой атмосферой дружелюбия»
В Бичуре стартовали Республиканские сельские летние игры
12.07.2024 в 15:08
Глава Бурятии принял участие в открытии детского сада в Мухоршибирском районе
Детский сад на 50 мест расположен в селе Подлопатки
12.07.2024 в 10:37
В Бурятии хотят расширить Центр восточной медицины
После появления нового корпуса он сможет принимать пациентов в 2,5 раза больше
11.07.2024 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru