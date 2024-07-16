На городском пляже в Улан-Удэ едва не утонула девочка-подросток

Городской пляж на острове Комсомольский еще официально не открыт, но дети купаются здесь без сопровождения взрослых.

15 июля едва не произошла трагедия, когда 14-летняя девочка глубоко заплыла. Она хотела переплыть куст и выплыть, но не хватило сил. Ребенка начало уносить течением.

На помощь девочке пришел дежурный матрос-спасатель комбината по благоустройству администрации Улан-Удэ Иван Ерофеев. Он переплыл реку и спас подростка.





Фото: скриншот видео комбината по благоустройству администрации г. Улан-Удэ

- Я услышал, что кричат «помогите» и поплыл. Там были другие дети, но они не могли держать девочку, потому что для них там глубоко. Я подплыл к ней, взял на руки и вытащил из воды. Убедился, что девочке не требуется медицинская помощь и отпустил домой, - рассказал Иван.

Молодой человек ранее проходил учебную практику в комбинате по благоустройству, а после нее решил остаться работать матросом-спасателем. Студент прошел обучение и уже месяц следит за порядком на пляже.

- Уважаемые родители! Убедительно просим Вас не отпускать детей к водоемам без сопровождения! Ребенок всегда должен быть в поле вашего зрения на реках или озерах, - напомнили в администрации города.

Телефон службы спасения: 112.

Фото: Номер один