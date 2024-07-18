Усыплять собак в России теперь можно лишь в исключительных случаях

Напомним, месяц назад, 18 июня, в Конституционном суде России состоялось первое заседание, на котором решалась судьба безнадзорных собак, содержащихся в приютах Бурятии. КС РФ отвечал на запрос от Верховного суда Бурятии, который просил прояснить ситуацию о возможности умерщвления животных.

Ранее в Верховный суд Бурятии обратились группы зоозащитников, которые выступили против одной из норм закона республики Бурятии, в которой предусматривалась возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания животное никто не забрал. Верховный суд РБ не смог прийти к однозначному выводу, соответствует ли норма об усыплении собак федеральному законодательству и Конституции.

На первом заседании 18 июня судьи заслушали мнения представителей различных заинтересованных сторон. Сегодня, 18 июля, судьи озвучили итоговое решение.

«Умерщвление животных без владельцев, размещенных в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, предполагает, что таковое может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, либо является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею, а также в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного», - говорится в решении КС РФ.

«В иных случаях умерщвление может быть обусловлено только сложившейся в субъекте РФ экстраординарной ситуацией с обеспечением безопасности граждан от нападений животных или распространения переносимых ими опасных для человека болезней, и только когда организация любых других мероприятий при осуществлении деятельности обращения с животными без владельцев объективно не может привести к разрешению этой ситуации, и при условии что данная мера носит временный характер, а также предусматривается разумный срок и условия для возможного обнаружения животного его владельцем» - здесь КС РФ сказал, что эвтаназия допустима лишь в исключительных случаях и должна носить только временный характер.

- Основаниями для эвтаназии не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов. Это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными, - отметил Конституционный суд РФ.

Также судья добавил, что это решение окончательное, и не подлежит обжалованию.

Теперь, эвтаназия собак в российских регионах будет проводиться только в экстраординарных случаях. Правда, как определить, что собака агрессивная, и проявляет немотивированную агрессивность, из-за которой ее нужно усыпить, судьи не уточнили.

Фото: Номер один