Глава Бурятии снова возглавил транспортную комиссию Госсовета

Президент России Владимир Путин обновил структуру комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Число комиссий по увеличилось с 18 до 21. Глава Бурятии Алексей Цыденов возглавил новую комиссию «Эффективная транспортная система», сообщили в пресс-службе правительства РБ. Отметим, Алексей Цыденов уже много лет входит в состав Госсовета, где он являлся председателем комиссии по направлению «Транспорт».Также в структуре Госсовета появится комиссия «Кадры», ее возглавит губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также комиссия «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности», председателем которой назначен губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Среди новых комиссий – «Международная кооперация и экспорт», ее возглавит глава Архангельской области Александр Цыбульский, «Северный морской путь и Арктика», председателем назначен губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Технологическое лидерство» возглавит губернатор Красноярского края Михаил Котюков, «Эффективная и конкурентная экономика» – губернатор Рязанской области Павел Малков.Комиссию «Туризм» возглавит губернатор Приморского края Олег Кожемяко, комиссию «Физическая культура и спорт» – врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Ранее эти направления были объединены. Комиссию «Инфраструктура для жизни» возглавит глава Татарстана Рустам Минниханов, «Молодежь и дети» – глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, «Продолжительная и активная жизнь» – губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, «Экологическое благополучие» – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, «Экономика данных» – губернатор Московской области Андрей Воробьев, «Семья» – губернатор Новгородской области Андрей Никитин.Комиссию «Государственное и муниципальное управление» возглавит мэр Москвы Сергей Собянин, «Инвестиции» – глава Сахалина Валерий Лимаренко, «Промышленность» – врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев, «Сельское хозяйство» – губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, «Экономика и финансы» – губернатор Челябинской области Алексей Текслер, «Энергетика» – глава Якутии Айсен Николаев.Госсовет —государственный орган, формируемый президентом России. Он создан для функционирования и взаимодействия органов власти. В состав Госсовета входят премьер-министры, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, глава администрации президента, губернаторы и другие лица, включенные по решению президента.Фото: «Номер один»