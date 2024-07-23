В Улан-Удэ вынесли приговор жителю Забайкалья

Накануне Железнодорожный суд города Улан-Удэ вынес приговор жителю Забайкальского края. Мужчину обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств растительного происхождения. Незаконные действия подсудимого пресекли оперативники Улан-Удэнского отделения МВД на транспорте.

- Судом установлено, что в августе и сентябре 2023 года в одном из районов республики гражданин собрал дикорастущую коноплю, из которой впоследствии изготовил наркотики. При этом обвиняемый ранее был судим за аналогичные преступления, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Номер один