Политика и власть 23.07.2024 в 16:48

В Улан-Удэ вынесли приговор жителю Забайкалья

За незаконное хранение наркоты он отправится за решетку
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ вынесли приговор жителю Забайкалья

Накануне Железнодорожный суд города Улан-Удэ вынес приговор жителю Забайкальского края. Мужчину обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств растительного происхождения. Незаконные действия подсудимого пресекли оперативники Улан-Удэнского отделения МВД на транспорте.

- Судом установлено, что в августе и сентябре 2023 года в одном из районов республики гражданин собрал дикорастущую коноплю, из которой впоследствии изготовил наркотики. При этом обвиняемый ранее был судим за аналогичные преступления, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Номер один

Теги
наркотики конопля задержание приговор хранение

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