В Улан-Удэ могут появиться авиарейсы в Пекин и на Хайнань

30 июля в правительстве Бурятии состоялась официальная встреча главы республики Алексея Цыденова с председателем Совета директоров ООО «Шоуненг управление инвестициями» КНР господином Юй Чжихаем. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, стороны обсудили открытие регулярного авиасообщения между Улан-Удэ и городами КНР, двухстороннее сотрудничество в области производства сельхозтехники и оборудования, а также реализацию на рынке Китая продукции «Бурятмяспрома».Как сообщил господин Юй Джихай, в настоящее время руководство Хайнаньских авиалиний выражает готовность к осуществлению регулярного авиасообщения. У международной авиакомпании богатый опыт работы с российскими партнерами. Руководство компании предварительно рассматривает осуществление авиарейсов по направлению Улан-Удэ – остров Хайнань, Улан-Удэ – Пекин. Кроме выполнения пассажирских перевозок стороны обсудили и оценили и перспективы организации грузовых авиаперевозок.Глава Бурятии помимо грузового и авиационного сообщения отметил необходимость рассмотреть возможность транзитного авиасообщения.- Помимо грузового и пассажирского сообщения считаю перспективным направлением транзит. Я напомню, что аэропорт Улан-Удэ имеет пятую степень свободы воздуха по ИКАО. Таких аэропортов со статусом для транзитного в России всего три – это Владивосток, Сочи и Улан-Удэ, - сообщил Алексей Цыденов.Директор Международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал о полной готовности заключить договор о наземном обслуживании, а также о предоставлении выгодных условий для китайских авиакомпаний.- Аэропорт «Байкал» полностью готов, все службы работают круглосуточно. Мы готовы в любой момент принимать рейсы китайских авиакомпаний. Мы провели переговоры с нашими операторами авиатопливообеспечения. Оба оператора «Славнефть» («Газпромнефть-АЭРО») и «Аэрофьюлз» готовы обеспечить топливом китайские авиакомпании, - рассказал Дмитрий Гармаев.Также на встрече обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества в области производства сельхозтехники и оборудования на территории Бурятии. Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев рассказал о готовности предоставить площадку:- Мы готовы предоставить инвестиционную площадку недалеко от Улан-Удэ в селе Новая Брянь. Площадь земельного участка 5,3 тысячи кв м, площадь производственного здания - 1,5 тысячи кв м. Данное здание снабжено инфраструктурой, подключены водоснабжение, электроэнергия, система отопления и канализации.Галсан Дареев сообщил, что на данных площадях существует возможность уже сегодня собирать до ста разных машинокомплектов в год, а также отметил о возможности увеличения производственных мощностей. Кроме этого, в Селенгинске находится сборочное производство, где собирается навесное оборудование для минитракторов.Китайская сторона выразила готовность поставки в республику роботизированного оборудования – это современные сборочные линии, которые позволяют собирать сельхозтехнику практически без участия человека, что позволит увеличить объемы производства и выйти на рынок Восточной Сибири и Дальнего Востока.Еще одной темой на повестке стала реализация на рынке КНР продукции «Бурятмяспрома». Как отметил господин Люй Джихай, он накануне встречи ознакомился с производственным процессом предприятия:- Мы были на производственной площадке, пообщались с руководством, с технологами, ознакомились с производственным процессом. У нас есть намерение приобретать продукцию. Однако, нужно время для оформления таможенных документов для получения кода ТН ВЭД, что может занять в среднем до полугода. Мы готовы закупать не только консервы, а также колбасную продукцию, субпродукты, мясо.Господин Люй Джихай добавил, что рынок сбыта в Китае на данную продукцию найден, кроме этого, китайская сторона готова обеспечить реализацию продукции по всем крупным торговым сетям.Фото: пресс-служба правительства Бурятии