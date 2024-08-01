Политика и власть 01.08.2024 в 16:31

Госсекретарь США провел закрытые переговоры с главой МИДа Монголии

Также он встретится с президентом и премьер-министром этой страны
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Текст: Чингис Шоноев
Госсекретарь США провел закрытые переговоры с главой МИДа Монголии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен начал свой однодневный визит в Монголию с официальных переговоров с министром иностранных дел страны Батмунхийн Батцэцэг, сообщает ТАСС. Официальные переговоры госсекретаря США и главы внешнеполитического ведомства Монголии прошли в закрытом режиме. По официальной информации монгольского МИД, в ходе переговоров стороны обменяются мнениями о расширении и укреплении стратегического партнерства в рамках внешнеполитической доктрины Монголии «Третий сосед»*.

Блинкен также встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Во время этих встреч стороны обсудят международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

На брифинге по итогам закрытых переговоров Батмунхийн Батцэцэг сообщила, что многие американские компании через государственного секретаря Энтони Блинкена выразили готовность инвестировать в Монголию.

«Сегодня мы с госсекретарем США обсудили необходимость улучшения инвестиционной среды Монголии. Я рада, что многие компании из США заявили через Энтони Блинкена о своей готовности инвестировать в нашу страну. Мы обменялись конкретной информацией об инвестиционных проектах», – сказала глава монгольского внешнеполитического ведомства.

Она не уточнила, о каких именно проектах идет речь. Но во время недавнего визита в США в июле 2024 года Батмунхийн Батцэцэг обсудила с Энтони Блинкеном расширение сотрудничества в области природных ресурсов, энергетики, туризма и городского развития в рамках всеобъемлющего стратегического диалога между странами.

В мае 2024 года министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии пригласило посетить страну американские сельскохозяйственные компании, заинтересованные в поставках продуктов питания и кормов для животных на монгольский рынок.  

В 2023 году власти Монголии договорились с аэрокосмической компанией SpaceX о сотрудничестве. Тогда премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ провел первую онлайн-встречу с Илоном Маском, на которой попросил бизнесмена изучить вопрос об использовании монгольских меди и редкоземельных элементов в производстве электромобилей Tesla.

Глава монгольского правительства выразил готовность оказать налоговую и правовую поддержку в случае прихода Tesla в страну. Также руководитель монгольского правительства попросил Маска инициировать программу стипендий для обучения монгольских программистов и рассказал о поддержке правительством использования электромобилей и внедрения зеленых технологий в стране. Услуги Starlink в Монголии стали доступны с весны 2024 года.

Монголия располагает одними из самых богатых месторождений меди и редкоземельных металлов в Азии. Экспорт полезных ископаемых является основной доходной статьей бюджета страны.

*«Третий сосед» - название доктрины Монголии во внешней политике. Имея географические границы только с Россией и Китаем, Монголия сотрудничает с другими крупными государствами, способными сыграть роль гаранта безопасности.

Фото: «Номер один»
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