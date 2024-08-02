Политика и власть 02.08.2024 в 13:02

Не нужно врать людям - как закончилась сессия Госдумы и что сделали «Новые люди» для жителей Бурятии

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Текст: Служба информации "Номер один"
Не нужно врать людям - как закончилась сессия Госдумы и что сделали «Новые люди» для жителей Бурятии

Госдума заканчивает весеннюю сессию на мысли, что в стране нет лишних денег. По словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, миф, что государство всё даст, рассыпается на глазах. Но политики, которые сидят в парламенте уже не первый созыв, живут так, будто ничего не изменилось. Вносят популистские законы, а Госдума сидит до ночи и их отклоняет.

По мнению Алексея Нечаева, сейчас нужно готовить сильных людей, которые будут рассчитывать на самих себя. А не поколение снежинок, неспособное завязать шнурки. Для этого партия «Новые люди» развивает сразу несколько бесплатных проектов по всей стране, в том числе в Бурятии.


Первый из них называется «Я в деле». Это бесплатная программа, которая позволяет за несколько месяцев обучиться азам предпринимательства. Программа объединила 235 тысяч студентов и старшеклассников со всей страны. Выпускники подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых стали успешными бизнесами.

«С каждым сезоном качество проектов растёт. Они становятся технологичнее, но при этом сохраняют социальную направленность. Видно, что студентам важно не только получать прибыль от предпринимательства, но и приносить конкретную пользу», - сказал Алексей Нечаев.

Второй проект «Новых людей» - бесплатное обучение работе с нейросетями и искусственным интеллектом. По словам наставников, «Нейростарт» помог тысячам людей улучшить свои результаты в учёбе и работе.

Третий проект партии помогает беречь здоровье с рождения, а не надеяться только на врачей. Он называется «Новое здоровое поколение» и включает несколько направлений. Среди них — бесплатная раздача витамина D. До конца года его получат 260 тысяч детей до трёх лет. Дефицит этого витамина у большинства людей в России, но детям он нужен особенно, чтобы с первых дней жизни укрепить иммунитет. Получить витамин бесплатно можно на сайте детский-иммунитет.рф.

Кроме того, «Новые люди» подготовили онлайн-курс с советами для мам, которые восстанавливаются после родов. Это более 80-ти уроков, основанных на доказательной медицине.

«Сейчас молодая мама ищет советы по здоровью в интернете. Но там полно псевдоэкспертов, которые скорее вредят, а не помогают. Поэтому мы привлекли учёных, акушеров и педиатров. Они подробно расписали, как сберечь физическое здоровье и избежать послеродовой депрессии», - поясняет Алексей Нечаев.

Также партия «Новые люди» создала зоозащитное движение «Мы в ответе за них», проект по защите жертв навязчивого преследования «Сталкингу.нет» и курсы по самозащите женщин «Бить надо первой». Подробнее о них можно узнать на сайте партии.


Фото: предоставлено партией «Новые люди»
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партия Новые люди Бурятия

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