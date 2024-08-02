Правительство России направит более 1,3 млрд рублей на развитие регионов ДФО

Правительство направит ещё более 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока.

- На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 1,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Финансирование предназначено для Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.

Напомним, правительство поддерживает реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Программа такой поддержки была запущена по инициативе Президента.

Её главная цель – сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными.

Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные.

Фото: Номер один