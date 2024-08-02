Политика и власть 02.08.2024 в 21:30

Улан-Удэнский ЛВРЗ отметил 90-летие

Владимир Павлов поздравил заводчан и поучаствовал в торжественном вечере
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Текст: Макар Захаров
Улан-Удэнский ЛВРЗ отметил 90-летие

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 90-летия Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. В своем выступлении он отметил, что эти годы были наполнены многочисленными событиями.

История предприятия ведет свой отсчет с 1934 года - в это время из ворот завода вышел первый отремонтированный локомотив паровоз серии «Ел №524». Между тем, строительство предприятия велось вплоть до 1938 года. Стоит отметить, что в голы ВОВ завод, носящий на тот момент название «паровозовагоноремонтный» (ПВРЗ), перестроил производство на выпуск продукции для фронта. Завод рос и креп даже в годы сталинских пятилеток, не останавливал свою работу ни в лихие 90-е, ни в периоды экономических кризисов. В 2016 году УУЛВРЗ вошел в Книгу рекордов России как предприятие, выпустившее из ремонта 30 тысяч секций локомотивов.

На сегодняшний день он не только считается самым крупным предприятием в структуре АО «Желдорреммаш», но и одним из наиболее значимых среди промышленного кластера Бурятии.

1 августа в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения сотрудников предприятия и праздничный концерт с участием творческих коллективов завода, а также Городского культурного центра. Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов поздравил коллектив с юбилеем и поблагодарил ветеранов завода, тех кто стоял у истоков его становления и все свои силы, знания и опыт - вкладывал в его развитие.

«Сегодня Улан-Удэнский ЛВРЗ является самым крупным локомотиворемонтным заводом страны. Невозможно переоценить роль предприятия в годы Великой Отечественной войны. За самоотверженный труд в это сложное для страны время многие заводчане были награждены орденами и медалями, два работника ЛВРЗ, ушедшие на фронт, стали героями Советского Союза - Сергей Орешков и Изот Вакарин. Заводчане по праву гордятся своим заводом, и я горжусь, что в студенческие годы, учась на инженерном факультете, проходил производственную практику на ЛВРЗ»,

- сказал Владимир Павлов.
Руководитель республиканского парламента подчеркнул, что путевку в большую политику в стенах завода получил первый Президент Республики Бурятия Леонид Васильевич Потапов, пройдя путь от мастера цеха до главного инженера завода.

Фото: Народный Хурал.

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