Политика и власть 03.08.2024 в 16:22

«Донесли нашу озабоченность до министра»

Глава Бурятии рассказал Сергею Кравцову об аварийной школе в Оймуре
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Текст: Андрей Константинов
«Донесли нашу озабоченность до министра»
Сегодня в Бурятию прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов. Федеральный чиновник проинспектировал строящуюся школу в Нурселении Иволгинского района и посетил сданную в марте новую школу в Нижней Иволге. Строительство этих школ обеспечивается министерством просвещения по концессионной схеме.

«Сегодня обсудили вопрос строительства школы в Оймуре Кабанского района, где учатся 200 детей. Существующая школа в аварийном состоянии. Мы понимаем, что школу однозначно надо строить. Донесли нашу озабоченность до министра», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также обсуждались вопросы формирования программы капитального ремонта школ, детских садов, а также колледжей и техникумов. Сейчас такие программы формируются по поручению президента РФ. Они рассчитаны до 2030 года.

«Личный визит министра к нам в республику и рассмотрение вопросов на месте, безусловно, поспособствует большему вниманию к нашим предложениям», - отметил Алексей Цыденов.

Глава также напомнил, что при поддержке Минпросвещения и по поручению президента в республике уже построено 40 школ и 46 детсадов. Также при поддержке Минпросвещения и Минпромторга России за последние пять лет в республику поступило 360 школьных автобусов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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